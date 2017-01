'Laten we vooral niet denken dat wij nieuwe Donald Trumpjes gaan tegenhouden''

Ook in 2016 bleef Peter Van den Begin – een tere gentleman, maar wel eentje die het leven gulzig onder de rok tast – weg uit de werkloosheidsstatistieken. Hij waaide door ‘Storm’, een spannende jeugdfilm die weldra in de zalen komt, en sprak Antwerps in het derde seizoen van ‘Eigen kweek’, straks op Eén. En in ‘Dode hoek’, de derde film van Nabil Ben Yadir, speelt hij Jan Verbeek, een beruchte Antwerpse commissaris die de flikken verruilt voor de politiek: hij moet het nieuwe prijsbeest worden van een partij die wel een luxefiliaal van de haat lijkt. Het is niet verboden om Vlaams Belang te herkennen. ‘Dode hoek’ is een rauwe, overdonderende policier waar een mens niet vrolijker dan nodig van wordt.

Peter Van den Begin «In een sushirestaurant in Antwerpen schetste Nabil me de contouren van wat ‘Dode hoek’ zou worden. Ik had ‘Les Barons’ gezien, zijn debuutfilm, en wist dus al dat hij één magnetische brok charme is. Hij is nog altijd die gast van de straat, en tegelijk zó gepassioneerd door de films die hij wil maken. Het was een chaotisch gesprek – er was nog geen scenario, Nabil sprong van de hak op de tak, en mijn Frans zal nooit schoonheidsprijzen winnen – maar al na een kwartier zei ik: ‘Ik doe mee.’

»Nabil gaf me ook een groot cadeau, want Jan Verbeek is het soort rol dat ik al lang eens wilde spelen: de cowboy met wie je niet kunt en niet mag sympathiseren. Een vréselijke figuur. En toch hebben we geprobeerd om het publiek enigszins aan het twijfelen te brengen. Gaandeweg wordt zijn persoonlijke verhaal duidelijk, en kom je misschien toch in de verleiding om met hem mee te leven.»

HUMO Wie de ogen sluit en alleen luistert naar wat je personage roept wanneer hij in de politiek stapt, hoort De Getomateerde Brulkikker van over de oceaan. Of, als je ’t dichter bij huis wilt: het merkwaardige wenkbrauwenexperiment genaamd Filip Dewinter.

Van den Begin «Verbeek is heel erg van deze tijd. Een populist, hè: de complexe werkelijkheid sloganesk aan spaanders hakken, de wereld provocerend samenvatten in 140 tekens. Hij is een fundamenteel brutale man. Dat schrikt me af, en toch moet ik toegeven dat er ook iets aantrekkelijks aan hem zit – ik voel wel waarom mensen ook in het werkelijke leven voor die agressie vallen.»