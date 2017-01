'Het Westen moet zich beter weren tegen de islam'

Ruud Koopmans (55) is hoogleraar sociologie en migratieonderzoek in Berlijn, de Duitse hoofdstad die vorige maand werd opgeschrikt door een bloedige aanslag op een kerstmarkt. De wetenschapper vindt dat de islamitische gemeenschap zich duidelijker moet uitspreken tegen terreur. ‘Het stoort mij dat er na dit soort aanslagen nooit een massale mobilisatie van moslims op gang komt. Als zoiets in naam van jouw religie gebeurt, heb je de verantwoordelijkheid om te handelen. Maar ook nu wordt weer gezegd dat dit niets met de islam te maken heeft.’

Koopmans is sinds 2007 directeur van de afdeling Migratie, Integratie en Transnationalisatie van het sociaalwetenschappelijke instituut WZB aan het Landwehrkanal. De Nederlander is auteur van enkele geruchtmakende onderzoeken, onder meer naar fundamentalisme onder Turkse en Marokkaanse moslims in zes Europese landen.

- U hekelt het gebrek aan vermogen tot zelfkritiek in de islamitische gemeenschappen.

RUUD KOOPMANS «Er bestaat een enorm gevoel van superioriteit binnen de islam. Kijk naar de misstanden in moslimlanden: het ligt altijd aan de buitenwereld. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de moslims wereldwijd gelooft dat Israël en de VS achter Islamitische Staat en de aanslagen van 11 september 2001 zouden zitten. Als je zo’n kritiekloos zelfbeeld hebt, wordt een gesprek moeilijk. Niet-moslims steunen die gedachtegang bovendien door elke kritiek te smoren met het verwijt van ‘islamofobie’.»

- Een grote minderheid van de moslims in westerse landen leeft in parallelle samenlevingen, beweert u.

KOOPMANS «Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45 procent als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven onze wet. Bij deze groepen is er sprake van sterke segregatie: hun hele leven is ingericht op omgang met gelijkgezinden.»