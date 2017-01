'Als wij morgen uit elkaar gaan, hebben we toch maar mooi zestien onverdeeld fantastische jaren gehad'

Herman, Petra en hun dochters Roos en Billie duiken deze week op in het VTM-programma ‘Groeten uit’, waarin een BV en zijn of haar gezin drie dagen lang terugkeren naar het jaar dat hij of zij 12 jaar was. Voor Herman was dat 1975; Petra was toen min 4 en RWD Molenbeek kon voor het eerst en het laatst ‘Kampioen zijn is plezant’ roepen.

HUMO Werd het verschil in leeftijd tijdens de opnames extra tastbaar?

Petra De Pauw «Alleen de kledij die we moesten dragen, zorgde voor een kleine schok. Plots toonde Herman écht zijn leeftijd. Ik heb hem dat ook zo gezegd (lacht).

»Een leuke ervaring, hoor, een stapje in de geschiedenis. We zijn bij ons thuis vertrokken in een Opel Kadett zonder autogordels, en hebben drie dagen doorgebracht in een huis waar het echt 1975 wás – tot in de kleinste details. De rekwisiteur heeft een heel magazijn met die mooie, oude spullen, en de kinderkamer was ooit die van hemzelf geweest. Ook: drie dagen zonder iPads, Instagram of FaceTime. Je hebt het gevoel onbereikbaar te zijn, van de wereld weg. Even is dat vervelend, maar eerlijk: eigenlijk mis je niets, hè.

»Zelfs de doos cornflakes had de lay-out van toen. En toen Jan Verheyen en Lien Willaert, vrienden van ons, op bezoek kwamen, hadden ze een fles rode wijn uit 1975 mee. Ik dacht: ‘Dat label zal er ook wel gewoon opgekleefd zijn,’ dus echt enthousiast reageerde ik niet (lacht). Maar het was er écht één uit ’75, en ze was heel lekker.»

HUMO Jij hebt vooral alle hoeken van de keuken gezien.

De Pauw «Ik moest blijkbaar de huissloof verbeelden, ik vond toch dat ik in die rol geduwd werd. Voor de gasten moest ik vol-au-vent maken, terwijl ik anders bijna nooit kook. Stress! Een uur lang gehaktballetjes gerold: verschrikkelijk.