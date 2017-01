'In sommige landen bestellen vrouwen een keizersnede. Ze willen na hun bevalling een vagina die nog even strak voelt als tijdens de huwelijksnacht'

Eva* «Alles is veranderd bij de geboorte van mijn eerste kind. Vanuit medisch oogpunt was het nochtans geen problematische bevalling. Ze hadden de weeën kunstmatig opgewekt, omdat ik over tijd was. Eerst vond ik de pijn erg meevallen: ‘Als het dit maar is, dan lukt het me wel.’ Tot het plots snel begon te gaan. Opeens was het zelfs te laat voor verdoving: ik moest meteen beginnen te persen. Omdat ik niet kon liggen van de pijn, ben ik in hurkzit bevallen. Kwam het door dat hurken? Of had mijn zoontje gewoon een groot hoofd? Wat het ook was, ik ben langs alle kanten gescheurd.

»Direct na de bevalling dacht ik al: ‘Dit had ik écht niet zien aankomen.’ Een vriendin van me was tien dagen eerder bevallen en zij klaagde nergens over. Terwijl ik twee weken lang niet heb kunnen zitten. De rit van het ziekenhuis naar huis zat ik achterstevoren op mijn knieën op de passagiersstoel.

»Ik neem mijn gynaecoloog niks kwalijk, maar toch spookt het door mijn hoofd: had dit voorkomen kunnen worden? Misschien was ik niet zo gescheurd als ik was gaan liggen en mijn gynaecoloog me had geknipt in plaats van me te laten scheuren. Daar valt nu natuurlijk niks meer aan te doen. Het volle besef kwam ook pas veel later, want 9 maanden verder was ik opnieuw zwanger – het moet van de eerste keer prijs zijn geweest, want veel seks hebben we niet gehad na de bevalling (lachje). De schrik zat er bij mij goed in, dus heb ik de bevalling grondig besproken met mijn gynaecoloog. Maar die tweede keer viel het heel erg mee: ik kreeg verdoving en mijn dochter was een veel kleinere baby. Ze floepte er bijna uit. Na twee dagen kon ik te voet naar huis met haar op mijn buik.

»Maar toen die tweede bevalling helemaal was weggeëbd, kwam de mentale klap: ik voelde me totaal anders. Het is nu zes jaar geleden en ik heb nog altijd het gevoel dat ik daar beneden met een groot gat zit.»

20 euro in de gleuf

Als we bij dokter Hendrik Cammu, gynaecoloog aan het UZ Brussel, polsen wat er zoal verandert aan een vrouwenlichaam als je kinderen krijgt, dan is zijn antwoord kort maar duidelijk: ‘Alles.’

Hendrik Cammu «Het begint al tijdens de zwangerschap (somt op): je hartslagvolume stijgt met 40 procent, je nierfunctie ook, je krijgt ongeveer 40 procent extra vloeistof in je lichaam, je darmen worden belast, de baby drukt tegen je maag – neem een röntgenfoto van een hoogzwangere vrouw en je ziet dat haar maag als een Franse baret boven op die gigantische baarmoeder ligt. Zo kan ik nog wel even doorgaan: je lichaam verandert werkelijk van top tot teen. Bij een gezonde vrouw herstelt zich dat achteraf allemaal, maar als je tijdens de zwangerschap al ergens last van krijgt – een hoge bloeddruk of zwangerschapsdiabetes – dan bestaat de kans dat die problemen ooit terugkomen. Zwanger zijn is als een test voor je lichaam: duiken er klachten op, dan is dat vaak een waarschuwing voor later.