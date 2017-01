'Als ik zes keer had gescoord en één keer gemist, dan zei mijn vader nadien in de auto: 'En die kans? Wat deed je daar?''

Het was lang zoeken naar zijn beste positie bij Club Brugge, maar het scoren heeft Jelle Vossen nog altijd niet verleerd. Met twaalf goals staat hij tweede in de topschutterslijst, na Ander-lecht-fenomeen Lukasz Teodorczyk. Dat Club, de regerende landskampioen, als leider het nieuwe jaar is ingestapt, dankt het in niet onbelangrijke mate aan Vossen.

Jelle Vossen «Het heeft even geduurd voor ik dat eerste doelpunt maakte, maar daarna ben ik redelijk snel aan tien stuks geraakt. Wie het negatief wil bekijken, zal zeggen: ‘Er zitten vijf penalty’s bij.’ Maar die moet je ook binnenschieten, hè.

»Van nature ben ik geen diepe spits. Ik heb altijd als tweede spits gespeeld: bij balverlies stopte ik mee de verdedigende middenvelder af, bij balbezit infiltreerde ik in de zestien meter. Wat er ook van zij: in beide posities krijg je kansen om te scoren. Zeker bij een ploeg als Club Brugge, die met veel druk naar voren speelt en vaak op de helft van de tegenstander staat. Dat is prettig voor een spits: je krijgt veel ballen en de kansen komen vanzelf.»

HUMO Hoe verklaar je je huidige succes?

Vossen «Ik heb stappen gezet. Mijn periode in Engeland heeft daar zeker toe bijgedragen. Ik speelde er tegen beren van verdedigers, waardoor ik mijn lichaam anders moest leren gebruiken. Ik heb niet de lengte en de kracht om het duel aan te gaan. Dan zoek je naar oplossingen. Die ervaring en slimheid heb ik in Engeland opgedaan.»

HUMO Michel Preud’homme leek niet goed te weten wat hij met je aan moest.

Vossen «De eerste dag al zat ik met hem samen. ‘Jij bent een moeilijk geval,’ zei hij. Maar ook: ‘Het was altijd heel moeilijk verdedigen tegen jou wanneer ik tegen Genk speelde.’ Het probleem was dat hij Club in een 4-3-3-opstelling laat spelen: ik moest dus ofwel meer middenvelder worden, ofwel meer spits. Voor hem was het duidelijk: het moest op de diepste positie gebeuren. Dat heeft tijd nodig gehad.»