Slachtoffer of jihadist? De omstreden schadeclaim van Moussa Zemmouri tegen de Belgische Staat

Moussa Zemmouri heeft met de steun van het Europees Centrum voor Mensenrechten een klacht ingediend tegen de Belgische staat voor het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties, omdat hij meer dan drie jaar heeft vastgezeten in Guantánamo en er werd gefolterd. En tegelijk heeft Zemmouri ook de Belgische staat voor de burgerlijke rechtbank gedagvaard. Hij eist een schadevergoeding van 50.000 euro. ‘Omdat de Belgische overheid niets voor hem heeft gedaan in Guantánamo,’ zei advocaat Van Steenbrugge vorige week in de kranten van het Mediahuis. Hij voerde Zemmouri als een slachtoffer op, dat als ‘een hond’ werd behandeld in Cuba. Iedereen heeft dezelfde rechten in de westerse rechtstaat en zo hoort het ook. Maar waarom repte Van Steenbrugge met geen woord over het recente verleden van zijn cliënt?

Geld voor de jihad

Zo vertelde Van Steenbrugge niets over het feit dat Zemmouri in juli van vorig jaar in Brussel werd veroordeeld in een heuse terreurzaak. Dat dossier betrof de contacten tussen Zemmouri en de Algerijnse jihadist Soufian Abbar El Houari. De Brusselse rechter noemde El Houari ‘het hoofd van een terroristische organisatie’. In 2013 en 2014 heeft de man gedurende veertien maanden in Syrië gediend bij terreurgroepen als het vroegere Jabhat al Nusra en Islamitische Staat, zei de rechter, en hij heeft daar de terreuraanslagen in Europa bejubeld in zijn toespraken. Na zijn periode in Syrië kwam El Houari naar België en vestigde zich in Laken. Hier had hij contact met Zemmouri: samen hadden ze het plan opgevat om een Turkse drugstrafikant uit Hoboken te overvallen en 700.000 euro lichter te maken. De buit zou worden aangewend in de jihad.

De telefoons van de betrokkenen werden echter afgeluisterd en in de nacht van 22 op 23 juli 2015 rekende de federale politie de overvallers – vier Algerijnse illegalen onder leiding van El Houari – in voor ze de Turk konden aanpakken. El Houari kreeg 12 jaar cel, en Zemmouri 3,5 jaar voorwaardelijk voor zijn betrokkenheid bij de zaak.