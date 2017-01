De 7 kwalen van Donald Trump: 'Ik weet meer over om het even wat dan om het even wie'

'Ik zeg vaak tegen mezelf: 'Onvoorstelbaar toch wat deze jongen uit Queens hier gedaan krijgt''

1 De narcist

Trump bewondert autoritaire leiders zoals Vladimir Poetin. Het is geen verrassing dat Donald Trump een uitspraak retweette die wordt toegeschreven aan de Italiaanse fascistenleider Mussolini: ‘Liever één dag leven als leeuw dan honderd jaar als schaap.’ Trump ziet zichzelf ook in de machtspositie van een meedogenloze dictator: ‘Ik kan midden op 5th Avenue iemand neerschieten en geen kiezer verliezen.’ Zijn mix van populisme, onverdraagzaamheid, complottheorieën, autoritair optreden en extreemrechtse politiek maakt hem tot een bij uitstek angstaanjagende figuur. Je hoeft geen psycholoog te zijn om te weten dat Donald Trump een narcist is. De heftigheid van zijn zelfvergoding is wél ongebruikelijk: Trump is bezeten van zichzelf. Hij is dol op iedereen die hem prijst en haalt bij de geringste kritiek fel uit. Dat narcisme voedt veel van zijn slechtste karaktertrekken: zijn anti-intellectualisme, zijn leugenachtigheid, zijn treitergedrag, zijn paranoia en zijn hypocrisie.

Van tijd tot tijd schept Trump erover op dat hij heeft gestudeerd aan de universiteit van Pennsylvania: ‘Ik heb op een Ivy League-school gezeten. Ik ben bijzonder hoog opgeleid. Ik weet raad met woorden, ik heb de beste woorden.’ Tegelijkertijd wuift hij deskundigheid en opleiding weg: ‘Ik ben dol op laagopgeleide mensen. Wij zijn de slimste mensen, wij zijn de meest loyale mensen.’

Trump mag graag zijn eigen intelligentie ophemelen: ‘Het spijt me, losers en haters, maar mijn IQ is één van de hoogste – en dat weten jullie donders goed! Kom op, voel je nu niet zo stom of onzeker, jullie kunnen er ook niks aan doen.’ Trump beweerde dat hij dankzij de genetica een briljant stel hersenen zou hebben geërfd: ‘Ik had een oom, die ging naar het MIT, was een topprofessor. Doctor John Trump. Een genie. Het zit in mijn bloed. Ik ben slim. Prima cijfers. Echt slim.’ En nog: ‘Goede genen, heel goede genen. Oké, heel slim.’