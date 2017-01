'Mensen hebben recht op water en propere lucht, maar ook op schoonheid'

Peter Verhelst viert deze maand dertig jaar dichterschap met de verzamelbundel ‘Koor’, en met zijn nieuwste bundel ‘Zing zing’ kan hij voor de derde keer de Herman de Coninck-prijs winnen. Charlotte Van den Broeck deed met haar debuut ‘Kameleon’ de poëziewereld prompt van kleur verschieten, en heeft net de opvolger, ‘Nachtroer’, klaar.

HUMO Kennen jullie elkaar?

Charlotte Van den Broeck «Peter heeft mij door mijn tweede jaar aan het conservatorium geholpen. Voor een lesopdracht moesten we toen iemand interviewen. (Tegen Peter) Weet je dat nog?»

Peter Verhelst «Ja. Charlotte wist natuurlijk niet dat ik me altijd als een complete asshole gedraag tijdens interviews (lacht).»

Van den Broeck «Welnee, je was bijzonder sympathiek!»

HUMO Waren er nog redenen om voor Peter te kiezen, behalve het feit dat hij zo sympathiek is?

Van den Broeck «Peter is zo’n beetje mijn idool. Eigenlijk ben ik dankzij hem poëzie beginnen te lezen: rond mijn 20ste hoorde ik hem op Radio 1 een ode voorlezen aan ‘Lamento’, een gedicht van Remco Campert. Dat was zo mooi. Mijn toenmalige lief heeft me toen de bundel ‘Zoo van het denken’ van Peter cadeau gedaan, en ook dat was liefde op het eerste gezicht. Ik lees hem nog altijd ontzettend graag. Zelfs in die mate dat ik, als ik zelf aan het schrijven ben, niets van Peter mag lezen. Anders dringen zijn woorden te hard door in mijn eigen gedichten. (Tegen Peter) Toen ik vorige zomer aan ‘Nachtroer’ schreef, heb ik dus bewust niets van jou gelezen.»