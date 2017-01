'Jezelf gelukkig maken: dat is de enige motivatie die ertoe doet'

Maar neem dat niet te letterlijk: Liz, het personage dat de 22-jarige Fanning vertolkt in de film, gaat zonder tong en dus noodgedwongen al zwijgend door het leven. Het resultaat van een duister verleden dat ze uit alle macht achter zich heeft proberen te laten, maar dat jaren later toch weer dreigend komt aankloppen wanneer het 19de-eeuwse dorpje waarin Liz een nieuw leven gevonden heeft, een nieuwe dominee krijgt. Die heeft weet van Liz’ schimmige verleden, en zoals dat dan gaat in the old West laat het gevolg zich samenvatten in onheilspellende preken, weidse landschappen die nog het vaakst bewaterd worden met bloed, en geweld dat – zelfs naar westernmaatstaven – wel érg plastisch is: in die mate zelfs dat er overzee al meerdere bedenkingen geuit zijn bij hoe de Nederlandse regisseur Martin Koolhoven al dat wapengekletter in beeld gebracht heeft. Maar hoe wild het testosteron ook kolkt in ‘Brimstone’, uiteindelijk is het toch de vrouw die, als enige, staande blijft.

Dakota Fanning «Het was ook net dat aspect dat me zo intrigeerde aan de film. Zelden zo enthousiast geweest na het lezen van een script als bij ‘Brimstone’. Hoeveel westerns zijn er ook waarin een vrouw écht een belangrijke rol speelt, laat staan een hoofdrol zoals Liz? Ik denk dat je ze op één hand kunt tellen.»

Als Fanning een verhoogde gevoeligheid vertoont voor de gelijkheid der seksen in film, dan is dat niet alleen omdat ze aan de bak komt als actrice. Ze is namelijk ook expert ter zake: als prille twintiger studeert ze momenteel vrouwenstudies aan de universiteit van New York. Meer bepaald: de manier waarop vrouwen in de loop van de geschiedenis geportretteerd werden in de populaire cultuur, en dus ook in de cinema.

Fanning «Ik vind het bijzonder interessant om na te gaan hoe vrouwen door de jaren heen afgeschilderd werden in films, net omdat het zo ontluisterend is. Er is namelijk wel een evolutie te merken, maar die is helaas niet zo groot als je wel zou denken. De strijd die vrouwen moeten leveren om serieuze rollen aangeboden te krijgen, is nog altijd niet volledig gestreden. Hoeveel films zie je niet waarin een vrouw eigenlijk niets wezenlijks loopt te doen in het verhaal? Alsof de schrijvers gewoon een vrouwelijk personage nodig hadden om de boel aaneen te rijgen, als een soort plot device waardoor de mannelijke rollen beter uit de verf komen. En als een vrouw dan eens een belangrijkere rol toebedeeld krijgt, toont die vaak maar erg weinig raakvlakken met de realiteit. Teleurstellend vind ik dat. En het heeft me ook doen beseffen dat ik tot nog toe telkens erg veel geluk heb gehad met de films waarin ik verschenen ben. Ik word er op slag dankbaar van.»