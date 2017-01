1. Help, ik zie door de bomen het bos niet meer

Er zijn veel verschillende VR-brillen te koop. Om te beginnen zijn ze in ruwweg twee kampen te verdelen: mobiele virtual reality en bedrade virtual reality. Ofwel is de bril een speciale houder waar je je smartphone in kunt doen, ofwel hangt hij via een kabel aan een krachtige pc. Een overduidelijke winnaar onder al die brillen is er niet. Wat betreft kwaliteit, de mogelijkheden en ook de prijs zijn het appels, peren en kiwi’s. Een kartonnen Google Cardboard die je om je telefoon vouwt kost een paar euro, voor de topmodellen ben je voor een bril plus bijbehorende computer al snel 1.600 euro kwijt. Qua software is het nog ingewikkelder dan in het begin van het videotijdperk, toen consumenten moesten kiezen of ze een film wilden bekijken op VHS-, betamax- of Video 2000-formaat.

2. 2016 zou hét jaar van VR worden. Is dat gelukt?

Ja. En nee. In het voorjaar van 2016 kwamen twee nieuwe VR-systemen op de markt: de brillen Oculus Rift en de HTC Vive vlogen als broodjes over de toonbank, maar nadat de early adopters bediend waren, bekoelde de interesse. En nu probeert Sony het met de PlayStation VR. Maar ook hier geldt: de hardcoregamers die in de virtuele boot springen, vormen nog lang niet de grote massa.

3. Hoe overweldigend is een virtual-reality-ervaring?

Zeer. De eerste, tweede én derde reactie is doorgaans: ‘Wow!’ Een artikel of een filmpje kan niet dezelfde unieke sensatie overbrengen, het muntje valt alleen als je zo’n overmaatse skibril op hebt. En dat is een behoorlijke drempel voor de doorbraak van virtual reality voor de massa. Zeker als je bedenkt dat de pertinente weigering van het grote publiek om een lichtgewicht brilletje op te zetten in de huiskamer, het einde van de productie van 3D-tv’s betekende.

4. Pokémon Go was toch augmented reality? Is dat één pot nat?

Integendeel. Augmented reality voegt dingen toe aan de werkelijkheid. Zo kan Pokémon Bulbasaur opeens in jouw voortuin opduiken en staan ineens dino’s op je keukentafel te stampen. Virtual reality werkt juist tegenovergesteld, dan krijg je een brilhelm op waardoor je de realiteit helemaal buitensluit. Wat voor je ogen wordt geprojecteerd, kan er levensecht uitzien. Dat komt doordat de beelden synchroon lopen met je hoofdbewegingen. Je voelt je helemaal ondergedompeld.