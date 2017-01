'Ik werd als kind vaak uitgelachen om mijn meisjesachtige stem'

Loïc Nottet is intussen ook al een publiekslieveling in Frankrijk, dankzij zijn glansrijke overwinning in het TF1-programma ‘Danse avec les stars’. Z’n debuutplaat moet nog uitkomen – in februari is het zover – maar dat weerhield hem er niet van om twee keer de Ancienne Belgique (in april) en één keer Vorst Nationaal (in november) uit te verkopen. Een Jonge Leeuw die zich bedient van dans, video, views en alle kanalen die de contemporaine muziekindustrie bepalen, maar evengoed een jongen die tot z’n 18de geen gsm wou. En zo lijkt er nog wel meer tegenstrijdig aan Loïc Nottet.

HUMO Kom je uit een gezin waarin creativiteit werd gestimuleerd?

Loïc Nottet «Mijn moeder heeft voor kapster gestudeerd en is gek op Disney-films, alles wat met fantasie te maken heeft. En mijn papa is arbeider, hij heeft geen enkele band met kunst. Muziek en dansen zijn toch passies die ik van mezelf heb.»

HUMO Ben je enig kind?

Nottet «Ja. Ik ben als kind ook veel alleen geweest, mijn ouders werkten allebei. Ik zat vaak tot vijf uur in de naschoolse opvang. En als ik dan thuiskwam, waren er geen broertjes of zusjes. Daarom heb ik mijn ingebeelde vrienden.»

HUMO Je zegt ‘heb’, niet ‘had’. We zitten hier dus niet alleen aan tafel?

Nottet «Mwah, ik spreek vooral tegen mijn ingebeelde vrienden als ik helemaal alleen ben. Maar ze zijn er nog steeds, ja. Ik heb daar nood aan.»

'Ik hou ervan om mijn gezelschap te entertainen, maar daardoor lijkt het alsof ik altijd gelukkig ben. Wat dus niet zo is.'

HUMO Zijn het jongens of meisjes?

Nottet «Dat weet ik eigenlijk niet zeker, maar ik denk dat de ene een meisje is en de andere een jongen. Ze heten in ieder geval Alice en Peter, naar ‘Alice in Wonderland’ en ‘Peter Pan’, twee films waarvan ik als kind bezeten was. Ik denk dat ik na het zien van die films een broer wou als Peter Pan en een zusje als Alice. Ik herinner me ook dat ik met kerst vaak een broertje of een zusje vroeg aan mijn ouders.»