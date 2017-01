Beau Séjour

Eén – 8 januari – 1.266.894 kijkers

In het blauwige floers dat doorgaans om lichtschuw Scandinavisch televisiedrama hangt, speelt ook ‘Beau Séjour’ zich af, een bijdetijdse serie van Nathalie Basteyns en Kaat Beels. Daarin begeeft Kato Hoeven (Lynn Van Royen), een in een hotelletje vermoord meisje, zich geschonden en dood in de wereld van de levenden, alsof deze en gene zijde van het graf elkaar ergens in Limburg overlappen.

De meeste mensen in deze serie kunnen de ondode Kato niet waarnemen, maar er waren er vijf, onder wie haar vader, die haar wel konden zien, zonder dat ze daar steil van achteroversloegen of wit weggetrokken de andere kant uit stoven. Het was alsof Kato nauwelijks meer dan een vluchtige gedachte voor hen was: ze kwam in hen op en verdween weer, zonder noemenswaardige sporen achter te laten. Ik moest ook aan Schrödingers kat denken, een gedachte-experiment uit de kwantummechanica waaruit, althans in theorie, blijkt dat onderhavige kat tegelijkertijd dood en levend is. Schrödingers Kato. Ik zou er op uw herhaaldelijke aandringen meer over kunnen vertellen in een café van uw gading, maar ik moet de laatste trein halen. Het personage Ines Anthoni, gespeeld door Joke Emmers, maakte en passant gewag van ‘een parallel universum’. Ik vind het universum waarin ik me thuis meen te voelen, al ingewikkeld genoeg, en denk dan ook liever dat het scenario van ‘Beau Séjour’ vooral een bekende gedachte van Harry Mulisch in praktijk brengt: ‘Het beste is, het raadsel te vergroten.’ ‘Beau Séjour’ kun je ook als een droom of een hallucinatie zien, en je intussen afvragen of er systeem in deze waanzin zit. En ook wel of de logica verrassenderwijs zal zegevieren zodra de droom of de zinsbegoocheling is opgetrokken. Dat er een geurtje aan de dagelijkse omgeving van Kato zit, lijdt dan weer geen twijfel.