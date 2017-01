Het leven zoals het niet is: de meest extreme en bizarre realityprogramma's

Naked and Afraid (2013-2017)

Omdat stoere mannen die in allerlei onherbergzame omgevingen insecten eten en hun eigen pis drinken op den duur ook maar beginnen te vervelen, bedachten ze bij Discovery Channel dit format: twee survivalspecialisten, een man en een vrouw, worden volledig in hun nakie in de wildernis afgezet en moeten daar eenentwintig dagen op eigen kracht zien te overleven tot een helikopter hen op een afgesproken locatie komt oppikken. De deelnemers mogen wel één werktuig naar keuze meenemen. Flauw!

Born in the wild (2015)

In deze serie trokken zwangere vrouwen met hun partners naar een plek ver van de bewoonde wereld om er – zonder enige medische begeleiding – op ‘zo natuurlijk mogelijke wijze’ hun kind te baren. Het resultaat viel nog het best te omschrijven als ‘Naked and Afraid’ met als toemaatje een hoop ijselijk gekrijs en een op ‘Blair Witch’-achtige wijze in beeld gebrachte bevalling. Ook al overleefden alle moeders en baby’s het avontuur, medische experts vonden het programma compleet onverantwoord.

De interceptie (1998-2000)

In min of meer dezelfde categorie valt dit Russische format, waarin kandidaten achter het stuur van een dure (zogenaamd gestolen) auto mochten plaatsnemen en vervolgens tijdens een dolle achtervolging door de politie op de hielen werden gezeten – in de straten van Moskou. Kandidaten die erin slaagden de politie vijfendertig minuten lang af te houden, wonnen de auto. Wie werd gepakt, werd ter plekke in de boeien geslagen. Dat er bij dit op de videogame ‘Grand Theft Auto’ geïnspireerde programma nooit doden of gewonden zijn gevallen, mag een half mirakel heten.