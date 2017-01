'De ochtend na de eerste aflevering meldden kijkers zich ziek: ze waren er helemaal ondersteboven van'

Kleine waarschuwing: alle twaalf afleveringen van ‘Fauda’ duren slechts een dik halfuur, en ze eindigen doorgaans met een knoert van een cliffhanger – een nieuwe tv-verslaving ligt dus binnen handbereik.

LIOR RAZ «Dat hoor ik wel vaker: ‘Na de eerste aflevering wilde ik de hele reeks er in één ruk doorjagen.’

»‘Fauda’ gaat over de Mista’arvim, een speciale antiterreureenheid van het Israëlische leger, waarvan de leden infiltreren in Palestijnse terreurcellen. Kortom: een op-en-top Israëlisch gegeven, maar toch ook universeel. Overal ter wereld, ook bij jullie in Europa, zijn er conflicthaarden of schimmige groeperingen die je alleen maar onder controle kunt houden door erin te infiltreren. Dat vraagt ontzettend veel moed en intelligentie, zowel van degenen die de boel coördineren als van de soldaten in het veld. Ik weet dat de meningen over zulke eenheden uiteenlopen, maar ik ben pro. Al was het maar omdat ze in het leven zijn geroepen om zoveel mogelijk slachtoffers te vermijden. Als er een troep terroristen samenzit in een huis of een school, hoef je niet langer het hele gebouw of de hele wijk plat te bombarderen, je kunt ze gewoon van dichtbij uitschakelen.»

HUMO Die sympathie verbaast me niet echt: je hebt tijdens je legerdienst bij de Special Forces gezeten.

RAZ «Klopt. Ik heb tijdens mijn drie jaar verplichte legerdienst bij de speciale eenheden gezeten. Veel wil ik daar verder niet over kwijt, behalve dit: ik weet zo’n beetje hoe je een wapen moet vasthouden en waarop je moet letten als je een huis vol terroristen binnenvalt (grijnst).»