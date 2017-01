'Ik krijg in België alle mogelijke labels opgeplakt, behalve één: dat ik een echte Belg zou kunnen zijn'

De dag voor ons gesprek zat het er bovenarms op tussen Donald Trump en haar zender, die het bestaan van een spionagerapport openbaar had gemaakt. De website BuzzFeed onthulde ook de saillante details in dat rapport, onder meer over plasseks in Russische hotelkamers. Alleen was nog helemaal niet duidelijk of de inhoud van dat document ook geloofwaardig was, en dus had Trump misschien wel een reden om boos te zijn en CNN ervan te beschuldigen nepnieuws te brengen.

Laila Ben Allal «Het heeft bij CNN behoorlijk wat losgemaakt, maar eigenlijk bij alle media. Misschien is het wel een goede wake-upcall. Zijn we wel altijd secuur genoeg, nemen we de tijd om te checken, laten we ons niet te veel opjagen door primeurdwang? Nu, CNN heeft gemeld dat het rapport bestaat, wat ook zo is, dus we hebben niet gelogen. Maar we hebben de inhoud niet vrijgegeven, zoals BuzzFeed heeft gedaan, net omdat daarover wel twijfel bestond. Strikt genomen valt ons niets te verwijten, maar toch: we hebben Trump de kans gegeven om uit te halen, en dat vind ik confronterend.

»We zouden toch wat minder hijgerig moeten worden, vind ik al lang. Ik heb het in Brussel ook meegemaakt: de wedstrijd om als eerste over huiszoekingen te berichten werd op een bepaald ogenblik belangrijker dan het nieuws dat er helemaal niets gevonden was. In Marokko wordt er niet gecommuniceerd tot ze zeker zijn dat ze een terreurcel ontmanteld hebben.»

'Wij hadden geen badkamer thuis. Mama waste ons buiten op het koertje.'

HUMO Het ergste is dat CNN nu op een hoopje wordt gegooid met de nieuwskanalen voor wie de feiten geen bal meer uitmaken.

Ben Allal «Dat verhaal kan men nu proberen te vertellen, en dat is jammer. CNN had er misschien beter wat langer op gewerkt, in plaats van zo’n risico te lopen. We dreigen nu in hetzelfde bad gestopt te worden met de nepnieuwsmedia. Dat wordt trouwens een groeiend fenomeen, overal ter wereld: het wordt steeds moeilijker om in de stortvloed aan berichten waarheid van verzinsel te scheiden.»

HUMO Toen ik je belde voor dit gesprek, zei je me dat berichtgeving over radicalisering en extremisme je zo stilaan de strot uitkwam.

Ben Allal «Ja, we zijn nu toch al sinds de aanslag op Charlie Hebdo aan het debatteren, twee jaar aan een stuk, steeds met dezelfde mensen die in dezelfde kostuums in dezelfde tv-studio’s dezelfde uitleg komen geven: dat het toch in de eerste plaats de schuld is van de islam. En ik hoor weinig nieuwe stemmen: iedereen zit vastgeroest in zijn eigen loopgraaf en zijn eigen grote gelijk, en je krijgt daar haast geen millimeter beweging in.