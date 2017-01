Uit de platenkast van Mauro: 'On My Way to Where’ van Dory Previn

Als doorgewinterde archeoloog van tweedehands vinylbakken kwam ik weleens elpees van een zekere Dory Previn tegen, zonder ooit echt geïnteresseerd te raken – ondanks vreemde platentitels als ‘Reflections in a Mud Puddle’ of ‘We’re Children of Coincidence and Harpo Marx’. Tot ik onlangs Father John Misty een wel erg mooie cover van haar zag spelen (‘Lady With the Braid’) en ik na wat opzoekingswerk ontdekte dat zij toch een fascinerende dame was. Danseres, model, actrice en songschrijver voor onder anderen Frank Sinatra en Tony Bennett. Kreeg voor haar filmmuziek een paar Oscar-nominaties.

Een soort van cultfiguur met een best wel succesvolle carrière, dus. Aan bekende fans ook geen gebrek: John Lennon wou haar absoluut eens ontmoeten, en een tijdje terug selecteerde Jarvis Cocker iets van haar als één van zijn platen om mee te nemen naar een verlaten eiland. Maar Previn was ook een getroebleerde vrouw. Er kwam naar verluidt zelfs schizofrenie aan te pas, wat ze toeschreef aan het misbruik van haar vader.

Een thema dat ze aansneed in het verontrustende ‘With My Daddy in the Attic’ uit haar debuut ‘On My Way to Where’. Ze had wel meer van die confessionele teksten: toen echtgenoot André Previn haar een welgemeende salut, de kost en de wind vanachter wenste om zelf verder te gaan leven met überlolita Mia Farrow, schreef ze ‘Beware of Young Girls’, een song met zoveel naakte feiten dat een streaker op het voetbalveld er ongemakkelijk van zou worden. Trouwen met een openhartige artieste heeft zo zijn nadelen, heren.