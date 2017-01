20 jaar 'Homework': de revolutie van Daft Punk

'Dansbaar én stoer: dat wilden wij ook zijn'

Dave Martijn (Goose) ‘Niet herkend zonder helm’

Als er één rockgroep is waarop Daft Punk een niet te onderschatten invloed heeft gehad, dan wel Goose. Gitaren over de haag gegooid, de synths omarmd: Dave Martijn grijnst breed wanneer we het hem voor de voeten werpen.

Dave Martijn «Ik vrees dat Daft Punk meer met ons heeft gedaan dan we zelf beseffen. En zeggen dat we dansmuziek indertijd háátten: wij waren rockers. Toen we op een fuif voor het eerst ‘Around the World’ hoorden, was dat het signaal om de dansvloer te verlaten. En toch bleef dat nummer in mijn hoofd hangen.»

HUMO Het hoofd van een gitaarheld.

Martijn «Ik was wel tot gitaarheld gebombardeerd, maar ik verveelde me steendood op dat instrument. Alles wat ik deed, voelde als een cliché aan. Dansmuziek leek me een uitweg uit die impasse. En toen hoorde ik ‘Homework’: dat had veel meer rock-’n-roll en veel grotere ballen dan alles wat er aan gitaarmuziek te vinden was. Dát was wat ik wilde maken.

»Ik heb eerst nog geprobeerd om met mijn gitaar een synthesizer na te doen, maar pas toen ik zelf met knoppen aan de slag ging, werd het spannend. Ik had nog nooit op een klavier gespeeld en belandde eindelijk op het onbekende terrein dat ik zocht. Dat is wat je ook hoort op ‘Homework’: twee jongens met een punkverleden, niet eens echte dj’s, die loosgaan op een volslagen nieuw territorium.»