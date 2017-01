'Eerst de patatjes, dan de worst. Zo eet ik, zo maak ik muziek'

Het ging zoals dat altijd gaat. Ooit was Cloud Nothings één van de vele alter ego’s van Dylan Baldi, tot het dat ene werd waar anderen ook effectief naar luisterden. Cloud Nothings werd een band, en van de lofi indiesongs op het titelloze debuut ging het naar potiger groepswerkjes als ‘Attack on Memory’ en ‘Here and Nowhere Else’. Eén constante: meer dan acht nummers telden ze niet, want: ‘Het negende klinkt sowieso hetzelfde als de acht ervoor.’ Maar kijk eens aan: ‘Life Without Sound’ telt zowaar negen nummers.

Dylan Baldi (grinnikt) «Het waren er zelfs bijna tien: crazy! En ik wéét wat ik over die grens van acht nummers heb gezegd, maar dat vind ik nu dus niet meer. Deze negen songs verschillen genoeg van elkaar, voilà. Op ‘Here and Nowhere Else’ lagen de nummers allemaal in dezelfde lijn, als waren ze in één mood geschreven. Dat was deze keer niet zo, en het is dan ook een plaat met veel variatie geworden.

»Dat de nummers meteen ook iets meer ingehouden zouden zijn, had ik niet voorzien. Het stond gewoon plots zo op band, ik kon alleen maar constateren: ‘Tiens, ’t is deze keer precies zo noisy niet!’ Voor het eerst heb ik min of meer persoonlijke nummers geschreven, met teksten die méér zijn dan een optelsom van impressionistische zinnen. Het is plezant om een toffe popsong te schrijven, maar aan mijn teksten besteedde ik nooit veel aandacht, terwijl ik daar bij andere artiesten net wél op let. Het werd dus hoog tijd dat ik zelf eens iets schreef dat ik later opnieuw zou willen lezen. Ik denk dat dat met ‘Life Without Sound’ eindelijk gelukt is.»

HUMO Die titel klinkt al meteen volledig anders dan de rock-’n-rolldeclaratie ‘Here and Nowhere Else’ van vorige keer.

Baldi «Dat krijg je als je na vier zotte jaren eens tot rust kunt komen. Want het is heavy geweest. We bleven maar touren, maakten snel een nieuwe plaat en gingen weer de baan op. Eigenlijk moest ik allang doodgevallen zijn, maar kijk: hier zit ik levend en wel voor je (lacht).