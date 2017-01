'Jazz kan heel erg rock-'n-roll zijn'

Don Cherry & Krzysztof Penderecki: 'Actions' (1971)

De keuze van: Tom Barman, zanger van dEUS en TaxiWars.

TOM BARMAN «Ik doe vaak m’n eigen platen en compilaties cadeau (Barman stelde de jazzcompilaties ‘That’s Blue’ en ‘Living on Impulse!’ samen, red.): ik krijg meestal tien exemplaren van de platenfirma, en die deel ik met plezier uit. Maar ’t gebeurt zelden dat ik naar de winkel loop om een plaat of cd voor iemand te kopen. Al herinner ik me wél dat ik ‘It’s Time’ van Max Roach eens cadeau heb gedaan aan Bert Ostyn, waarna hij ze ergens als zijn favoriete plaat van het jaar noemde – goed zo!

»Don Cherry heeft met alle jazzgroten der aarde gespeeld – Coltrane, Mingus, Ellington, Ornette Coleman, Charlie Haden, noem maar op – maar hij heeft, in tegenstelling tot vele van zijn tijdgenoten, de eighties redelijk elegant overleefd. En hij bleef zelfs tot in de jaren 90 uitstekend werk leveren: ‘Art Deco’ en ‘Multikulti’ (respectievelijk uit 1989 en 1990, red.) zijn echte toppers. Maar als ik één plaat van ’m cadeau zou doen, dan wel het waanzinnige, freejazzachtige ‘Actions’. Ik moet ze voor het eerst gehoord hebben rond 1989, want ik heb het openingsnummer ‘Humus – The Life Exploring Force’ twee jaar later gebruikt als soundtrack voor mijn allereerste filmpje op Sint Lucas, in het atelier ‘Experimenteel’. ’t Ging over een oudere vrouw die door de straten dwaalt, en vervolgens gaat sterven in een cinemazaal. Ik weet nog goed waar ik de plaat gevonden heb: in de toenmalige mediatheek in de Jezusstraat in Antwerpen, vlakbij de Meir – ze hadden daar echt een heerlijke collectie vinylplaten die je kon ontlenen. Ik wist dat hij de vader was van Neneh Cherry, van wie ik grote fan was, en ik dacht: ‘Eens checken.’ It blew me away, en ’t is niks minder dan de plaat die mij in de jazz heeft getrokken.