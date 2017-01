Terugkeer van de verloren SOHN

'Schrijven voor Rihanna gaf me het gevoel dat ik in de porno-industrie zat'

HUMO Voor we ons als Nederlandstaligen iets in het hoofd halen: ‘Rennen’ is een Duitse titel.

Christopher Taylor (lacht) «Mijn excuses aan je lezers. Ik heb lang in Wenen gewoond, en Nederlands spreek ik niet. Ik wou één krachtig woord als titel, en in het Engels heeft een infinitief nu eenmaal ‘to’ voor zich staan. Met ‘Run’ alleen zou het lijken alsof ik een bevel gaf, en dat bedoelde ik niet. Het ging me om de actie van het rennen, het wégrennen zo je wil: ‘Laten we vooral maken dat we hier wegkomen!’ Zoals de schrijvers in de Weense koffiehuizen destijds, kort voor de Tweede Wereldoorlog.»

HUMO Ben je zelf ook uit Europa weggerend richting Los Angeles?

Taylor «Niet om politieke redenen. Na een tour zat ik weer in Wenen, als vrijgezel in een nieuw appartement, en ik voelde: ‘Ik moet mijn leven heropbouwen.’ Ik moest ergens anders heen, en dus trok ik naar LA. Initieel om voor anderen te schrijven en te producen, maar ik ontmoette er mijn vrouw. Voor ik het besefte, was ik verhuisd.»

HUMO ‘Hard Liquor’, de opener van de plaat, is een donkere nachtclubtrack die op een plaat van The Weeknd had gepast. Je zingt hem ook bijzonder soulvol. Zo’n nummer had nooit op ‘Tremors’ kunnen staan.

Taylor «Ik had een bluesy, rauw nummer in gedachten. Niet voor mezelf, maar voor Sam Dew, een singer-songwriter uit Chicago. Ik was van plan wat voor hem te schrijven, en ik had in die tijd een euh... goed contact met een wild meisje dat te veel uitging en te veel dronk. En ik dronk toen ook te veel. Die song werd ‘Hard Liquor’, en uiteindelijk ben ik met dat meisje getrouwd (lacht). Zes weken geleden hebben we een zoon gekregen.