Heleen Debruyne: 'De trapladder van de monogamie'

De vloggende datingcoach, die als onkruid op al mijn sociale media opduikt, wil me ‘leren wat je moet doen om je date te laten smeken om meer’. Hij zet zijn woorden kracht bij met zijn bonkige armen. ‘Dankzij mijn handige tips krijg je hem eindelijk in een relatie!’

De algoritmes vinden het hoog tijd dat ik eens een vent aan me vasthaak, dat we de trapladder van de monogamie bestijgen om, via het beleefd opeten van de kleffe diners van de schoonouders en het aankopen van het eerste vastgoed, de hoofdprijs uit die andere stalkende reclames te winnen: een positieve zwangerschapstest.

Volgens Christian en consorten dien ik, om daarin te slagen, verzorgd maar niet te uitbundig opgemaakt te zijn. Mijn niet ál te uitzinnige persoonlijkheid moet een man charmeren, om hem vervolgens in mijn bed te lokken – maar vooral niet te vroeg. Ik moet interesse tonen zonder opdringerig te zijn. Zo en alleen zo, kan ik een man in mijn klauwen krijgen die aan al mijn voorwaarden voldoet.