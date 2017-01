Eeuwig spits Jan Mulder: 'Swat Van der Elst'

‘Er zijn voetballers die ik graag in mijn gedachten zie spelen. Meestal zijn het snelle mannen. Bailly van Racing Genk, Costa van Bayern München, Valencia van Manchester United. En ook ranke, minder rappe figuren, maar met een nog betere techniek: Iniesta. En ook een speler met de sierlijke vierkantemeterdraai van Iniesta en de verticale acceleratie van Bale bij Real Madrid: François Van der Elst.

De oud-speler van RSC Anderlecht en de Rode Duivels overleed woensdag 11 januari aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was 62. De getuigenissen van Pol Van Himst, Jan Ceulemans, René Vandereycken en Robbie Rensenbrink zeiden alles over zijn persoon en carrière. Van der Elst was een supersnelle spits, een speler die kon ‘afmaken’, aangenaam in de omgang, bescheiden van aard, geliefd door vriend en vijand.

Leo Van der Elst, de grootste fan van zijn zeven jaar oudere broer, van wie ik altijd dacht dat híj zeven jaar ouder was, sprak het mooist. In Het Laatste Nieuws zegt hij: ‘Onze Swat was mijn groot idool. Ik heb nog met een sjaal en een muts van Anderlecht achter de goal gestaan om hem aan te moedigen. Later heb ik dat ook gedaan bij de nationale ploeg. Hij was mijn gids.’