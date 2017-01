Herbruikbare groentezakjes in de supermarkt: Dokter De Zeulder waarschuwt

Het zal niet lang meer duren of we rijden allemaal met onze klimaatneutrale elektrische wagens naar de Colruyt of de Carrefour, de koffer barstensvol groentezakjes die we dan lustig zullen volproppen met verse bioproducten voor een hartige wintersoep. Die soep zal meer dan welkom zijn, want we krijgen weer strengere winters wanneer die groentezakjes met zijn allen de klimaatopwarming te lijf gaan. Of schuilt er een addertje onder het gras?

Dr. Koen De Zeulder «Geen addertje, maar een heel leger gifslangen: cobra’s, ratelslangen en ook de gevreesde zwarte mamba’s zijn massaal aanwezig onder dat gras. Ze worden bijgestaan door schorpioenen, zwarte weduwen en andere onaangename geleedpotigen. Die zakjes zijn immers niet gratis. Wat zal de gemiddelde hondenliefhebber doen, vraag ik mij dan af. Daarbij ga ik ervan uit dat een hondenliefhebber per definitie asociaal is, want anders haal je geen hond in huis.»

HUMO En wat is het antwoord op uw vraag?