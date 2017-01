Humo's Pop Poll 2016: dit zijn de resultaten!

Man van het jaar

In een jaar dat bol stond van het leed is er maar één rechtgeaarde winnaar: zij die met gevaar voor eigen leven opdaagden om het bloeden te stelpen, breuken te zetten en gekneusde zielen te zalven. In het rampjaar 2016 vierde onmenselijkheid hoogtij: er is dus geen beter moment om ménselijkheid te belonen. De hulpverleners die in Zaventem en station Maalbeek het verschil maakten, zijn uw Mannen en Vrouwen van het Jaar. Op (2) een afzwaaiende president die zijn eerste plaats van vorig jaar noodgedwongen afstaat, terwijl op (4) en (3) zijn opvolger én diens kwelduivel al staan te trappelen. Een gouden Belg op (5), terwijl (8) – zoals hij dat placht te doen – via de schoorsteen stilletjes uw lijstje binnengeslopen is. Hopen dat (6) ’m niet naar z’n visum vraagt.