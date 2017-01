HUMO Is Lul van het Jaar een grotere eretitel in uw partij?

Theo Francken (grijnst) «Bart De Wever is die prijs toch eens komen afhalen? Hilarisch.»

HUMO Dit jaar waren Donald Trump en IS te sterk voor hem. En ook u schoot tekort: u werd pas zesde in de categorie Lul van het Jaar.

Francken (lacht) «Die mannen zijn onevenaarbaar. Maar Politicus van het Jaar, dat stemt me hoopvol. Humo heeft toch een vrij links publiek? Blijkbaar wordt mijn beleid wel door een brede massa gesmaakt. Op humanitair vlak hebben we onze job gedaan. Tijdens de vorige asielcrisissen slaagde België er niet in om iedereen een dak boven het hoofd te geven. Nu wel, ondanks de enorme instroom. Vriend en vijand geven toe dat we het goed hebben gedaan.»

HUMO Bart De Wever heeft u bovendien al aangeduid als kroonprins voor het voorzitterschap van de N-VA. Maar Sarah Smeyers ziet u ‘meer als scorende spits dan als spelverdeler’. Wat wordt het?

FRANCKEN «Ik amuseer me als staatssecretaris en burgemeester van Lubbeek. En Bart doet het uitstekend als voorzitter. Van mij mag hij nog een hele tijd voortdoen.»

HUMO Maakt u zich dan geen zorgen over de dalende trend van uw partij in de peilingen?

FRANCKEN «We moeten volharden in het gevoerde beleid en niet gaan twijfelen door de peilingen. Deze regering voert uit wat de Vlaming al jaren vraagt. De lasten en het overheidsbeslag dalen, de economie trekt terug aan… Naast het socio-economische debat zal het de komende jaren vooral gaan over wie wij zijn als gemeenschap. Dat wordt dé inzet van de verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. De partij die daarop de juiste antwoorden formuleert en de juiste toon hanteert, zal het halen.»

'Wij reiken drie humanitaire visa per dag uit: dat is meer dan ooit tevoren. Wie mij een onmens vindt, mag dat gerust weten.'

HUMO U vindt het niet erg dat de communautaire thema’s in het vriesvak werden gestopt?

FRANCKEN «Vraagt u dat maar aan onze partijvoorzitter. Ik heb mijn handen vol met asiel en migratie.»

HUMO Hebt u het schandaalboek van Jacqueline Galant (MR) al gelezen? Na haar ontslag als minister van Mobiliteit na de aanslagen van 22 maart hangt ze een vernietigend beeld op van de Wetstraat: ‘Een gewelddadige wereld van hypocrieten en ego’s die haast ontploffen van trots.’

FRANCKEN «Ik herken me daar niet in. Ik ben lid van de N-VA, niet van de MR.»

HUMO Ik citeer verder: ‘Mannen vol macht zijn dol op seks. Velen van hen aarzelden dan ook niet hun broek in hun kabinet uit te trekken voor een intiem momentje met een assistente of een secretaresse.’

FRANCKEN «Eerst zegt ze dat het op de kabinetten één grote hoerenboel is. Maar alles wat over haar wordt verteld, is niet waar. Hoe goedkoop is dat? Ik kwam goed overeen met Jacqueline, maar het verbaast me dat ze zwaar tekeergaat tegen haar eigen partij.»

HUMO U kwam zo goed overeen dat sommigen dachten dat jullie een relatie hadden, schrijft ze.