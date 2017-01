'Blind getrouwd' en 'Vind je lief': de wetenschap helpt u aan uw gerief

'Nog nooit zo diep nagedacht over mezelf en mijn liefdesleven' Jonas Wielandt

‘Mijn adres is Singel 11,’ gidst Jonas Wielandt, één van de trouwers uit het eerste seizoen van ‘Blind getrouwd’, ons via de telefoon. ‘Erg toepasselijk, ja.’ Dat hij vandaag nog altijd single is nadat zijn vakkundig gearrangeerde huwelijk met Inge op de klippen liep, laat Jonas niet aan z’n hart komen.

Jonas Wielandt «Ik heb een positief gevoel overgehouden aan het hele experiment. Uiteindelijk zijn Inge en ik toch 5 maanden samen geweest, terwijl we elkaar op ons huwelijk van haar noch pluim kenden. Een mooie prestatie.»

HUMO Ben je nog bevriend met je ex-echtgenote?

WIELANDT «We sturen elkaar af en toe een sms, maar daar blijft het bij. Da’s oké. Ik vind het niet spijtig dat ik er geen zotte vriendschap aan heb overgehouden.

»Toen ik me inschreef, was ik een happy single: ik was gelukkig, maar op zoek naar iemand om dat geluk mee te delen. Toen een vriend me de oproep van VTM doorstuurde, dacht ik: ‘Waarom niet?’ Ik hou wel van een uitdaging.»

HUMO Ook als die uitdaging inhoudt dat je moet trouwen met een wildvreemde, terwijl heel Vlaanderen aan het altaar staat mee te kijken?

Wielandt «Ik had al een keer meegedaan aan een datingprogramma. Ken je ‘Smakelijk daten’ op Vitaya nog? Hun aanpak was erg oppervlakkig: ze vroegen me alleen op welk type vrouw ik viel. De blind date draaide op niks uit. Dat is ook waarom ‘Blind getrouwd’ me zo aansprak: daar kijken de experten niet naar wie je wilt, maar vooral naar wie je nódig hebt. In het beste geval eindig je dus met iemand die echt bij je past.»

HUMO Ging je voordien dan alleen maar af op het uiterlijk?

WIELANDT «Als ik vroeger een café binnenwandelde, dan deed ik wat mannen vaak doen: speuren naar de knapste vrouw. ‘Blind getrouwd’ heeft me geleerd dat dat niet de beste aanpak is. Stijn en Nuria zijn daar een mooi voorbeeld van: hadden die twee elkaar op café gekruist, dan hadden ze elkaar straal genegeerd (Stijn en Nuria zijn het enige van de drie koppels uit seizoen 1 dat vandaag nog getrouwd is, red.). Nu weet ik dat ik daar niet zo extreem in mag zijn: je moet iedereen een kans geven, anders loop je veel goeie matches mis.

»Pas op: in ‘Blind getrouwd’ hielden ze ook wel rekening met het uiterlijk. In de voorrondes vroegen ze naar alles, ook op wat voor types ik val. Bij foto’s van vrouwen moest ik telkens drie scores geven: hoe sexy ik haar vond, hoe knap ik haar vond, en in hoeverre ik iets met haar zou zien zitten op lange termijn. Want iemand knap vinden betekent nog niet dat je er ook een relatie mee wilt.»