Verdriet als motor: dertig jaar zonder Humo-journalist Marc Mijlemans

De Humo waarin zijn in memoriam staat, heb ik nog steeds. 5 februari 1987. De Caje op de cover: Humo sprak met de kapitein. Een interview van de toen nog piepe Wouter Vandenhaute.

Op bladzijde 143 een sobere zwart-witfoto van Herman Selleslags, waarop Marc met een pilsje in de hand, gezeten op een trap, een eind naar de einder staart. Gemaakt in de backstage op een concert van – godbetert – Paul Young.

Volgt een lamento in dertien regels van hoofdkaas Mortier. Radeloze woorden.

‘Vergeven van verdriet’.

‘Bodemloze droefheid’.

Er woei een ijskoude poolwind door de verlaten straten van Boystown.

Verder, alsof het leven gewoon doorging, op de onmisbare TTT-bladzijden een overzicht van de klas van 86: een update over de finalisten van Humo’s Rock Rally 1984, die de breekbare Brugse waternimf en latere bed-and-breakfastkoningin Elsje Helewaut als winnares van de camionette en de speekmedaille had voortgebracht. Elisa Waut was Björk met minder kapsones, en een verdiende winnaar.

De finale van die Rock Rally in de Ancienne Belgique was de enige keer dat ik hem in levenden lijve heb gezien. Vanop een afstand, in de vipruimte. Lange zwik. Melancholische kop. Voorts is mij van die avond niets noemenswaardigs bijgebleven.

Buiten het interview dat later werd uitgezonden in Villa Tempo, het toenmalige schaamlapje van de BRTN om aandacht voor teenagers te fingeren.

Een ietwat zenuwachtige Bart Peeters stelt vragen aan de streng ogende jury van de Rock Rally, waaronder Charlie Poel en Guy Mortier, die toen zijn haar nog verfde.

Twee mannen die de Wereldoorlog nog hadden meegemaakt. Eén daarvan zelfs de Eerste.

Marc zit er minzaam knikkend bij, maar recht zijn rug bij een opmerking van Bart over het soms meedogenloze oordeel van de jury. En spreekt hem streng toe: ‘Het gaat in de Rock Rally over de groepen en niet over de jury. Dit is een vraag die voortspruit uit een in Vlaanderen wel meer verspreide mening, namelijk dat je vooral je mening niet mag zeggen. Dat wordt je dus steeds kwalijk genomen. Dat wordt geïnterpreteerd als arrogantie, en als ‘Wie denkt u wel dat u bent?’’