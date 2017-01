'Jackie': de first lady in Natalie Portman

'Jackie Kennedy hield ondanks alles van haar man. Ze wist wat voor vlees ze in de kuip had: hij was altijd al een playboy geweest'

Portman zit al in de filmbizz sinds 1994, toen ze als 11-jarig natuurtalent naast Jean Reno schitterde in Luc Bessons fantastische actieclassic ‘Léon’. Haar doortocht als koningin Amidala in de ellendige ‘Star Wars’-prequels bleek gelukkig slechts de glijbaan naar haar eerste échte grote rollen in onder meer ‘Closer’, ‘V for Ven-detta’ en ‘The Other Boleyn Girl’. Haar moment de gloire kwam in 2010, toen Darren Aronofsky haar naar Oscarwinst stuwde in het meesterlijke balletdrama ‘Black Swan’. Die rol leverde haar trouwens veel meer op dan alleen maar een Academy Award en een box office hit: in 2012 trouwde ze met de Franse balletchoreograaf Benjamin Millepied, die ze had leren kennen op de set, en met wie ze intussen ook een zoontje kreeg, Aleph. Portman mag zichzelf ondertussen ook regisseur noemen: in 2015 verbleef ze zes maanden in haar geboorteland Israël voor de opnamen van haar langspeelfilmdebuut ‘A Tale of Love and Darkness’, gebaseerd op de autobiografische roman van Amos Oz.

‘Go easy on her,’ zo maant haar assistent me net voor het interview aan. ‘De vorige journalist stelde op agressieve toon vragen over haar privéleven. Ze is een beetje van slag.’ Ik neem me onmiddellijk voor haar teder te troosten. Terwijl ik haar zo warm mogelijk de hand schud, kijk ik stiekem naar haar schoenen: ik heb namelijk ergens gelezen dat Portman ‘veganistisch schoeisel’ draagt. En inderdaad: haar witte muiltjes staren mij, onverbeterlijke carnivoor, het hele gesprek met een dreigende blik aan.

'Ik straal iets droevigs uit. Maar ik ben geen droef meisje.'

HUMO Het moet niet gemakkelijk zijn geweest om Jackie te doorgronden. Volgens velen had ze een nogal onvatbare persoonlijkheid.