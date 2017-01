Kwaad bloed: familieruzies en hoe ze te vermijden

'Hét recept voor een dikke familieruzie is: ouders met wat geld en één van de kinderen in financiële nood'

1. Banaal begin

Family coaches Eric Spliet en Henriëtte Horoba kennen de familieruzie in al haar facetten. Eric helpt vooral familiebedrijven hun vetes uit te klaren, terwijl zijn vrouw Henriëtte ook bakkeleiende families zónder bedrijf assisteert. Allebei weten ze: ‘De trigger is vaak iets banaals.’

Eric Spliet «Een typisch voorbeeld uit mijn praktijk: vader was terminaal ziek en de kinderen hadden beslist om samen voor hem te zorgen. Moest hij naar het ziekenhuis, dan werd hij door één van hen gebracht. Nu werkte één van de zonen als accountant en hij had bedacht: ‘Wat als we een kilometervergoeding instellen? Wie vader naar het ziekenhuis brengt, krijgt z’n kilometers terugbetaald.’ Fiscaal was dat interessant: dat geld konden ze alvast afromen van de erfenis. Maar de andere kinderen, die helemaal niet met fiscaliteit bezig waren, vielen uit de lucht: ‘Is onze broer gek geworden? Wie laat zich nu betalen om z’n zieke vader naar de dokter te brengen!’ Zij zagen hun broer als een geldwolf, terwijl die man dat helemaal niet deed om zichzelf te verrijken: voor zijn part mocht dat geld in een gemeenschappelijke pot belanden. Het ging hem er vooral om dat het in fiscaal opzicht een prima plan was. Die banale kilometervergoeding is geëindigd in een gi-gán-tische familieruzie.»