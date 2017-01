'Mijn gezin geeft mij een houvast, een reden om er te zijn'

Hij staat namelijk, samen met 25 andere spelers, in het grootscheepse ‘Odysseus. Een zwerver komt thuis’, dat op 2 februari in de KVS in Brussel in première gaat. ‘Een zwerver komt thuis: ik heb weer het gevoel dat het over míj gaat, of dat wens ik er in deze fase van mijn leven ook in te zien. Ik heb de indruk dat ik nu volop thuis aan het komen ben in mijn bestaan: alsof ik een odyssee achter de rug heb. In deze tijd spoort Odysseus, die thuis probeert te komen, natuurlijk ook met de vluchtelingen. Ik heb ook het gevoel dat ik weer thuis kan komen in de KVS, waar iemand die me welkom heet directeur is: Michael De Cock. Iemand ook die mensen het gevoel geeft dat ze er mogen zijn. Dat heb je weleens nodig. Vroeger had ik vast gedacht: ‘Ben ik wel artiest genoeg om op het toneel van de KVS te mógen staan?’ Maar goed, ik word 55, dat eeuwige getwijfel mocht weleens ophouden.’

Televisiekijkers met een geheugen weten dat Kris Cuppens in de jaren 90 de homoseksuele wachtmeester Willy Martens speelde in ‘Heterdaad’. Nu vertolkt hij in ‘Beau Séjour’ de enigszins verkreukelde en alcoholhoudende vader van Kato, een mooie rol.

'De rol van Luc Hoeven viel mij niet moeilijk: hij is net als ik gescheiden, maar mijn dochter ben ik gelukkig niet kwijt.'

Kris Cuppens «Het liefst pas ik een personage aan mijn biografie aan. Luc Hoeven is een Limburger en ik ook. En ik vind het erg fijn om, net als in ‘Spitsbroers’, het Limburgs te laten horen in een tv-serie. Dat was sinds ‘De partizanen’ van Theu Boermans geleden. Ik zeg dit nu wel, maar thuis in Neeroeteren heb ik van kinds af aan AN gesproken – Limburgs heb ik dus moeten leren. Luc Hoeven is schoolhoofd, net als mijn vader destijds, al was die eigenlijk inspecteur. En ik sta zelf ook in het onderwijs: ik was tot voor kort opleidingshoofd van LUCA Drama, de bachelor- en masteropleiding van LUCA School of arts, campus Lemmens in Leuven. Ik ben er, na tien jaar duwen en trekken, uiteindelijk op stukgelopen omdat ik geen manager ben. Zelfs in het kunstonderwijs is de onderliggende gedachte tegenwoordig: ‘Je moet mensen klaarstomen voor de markt.’ Dat onderwijs heeft steeds meer managerstypes nodig die niets met kunst te maken hebben en iedereen in hun mal proberen te drukken. Een manager moet afstand nemen, terwijl ik liever afstand verklein of ophef.