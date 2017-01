Meer blauw op uw scherm: Humo bezocht de set van 'De buurtpolitie'

'Vergeleken met ons is Witse een janet'

Volgen we die kinderlogica, dan is Nicoline Hummel – die gestalte geeft aan hoofdinspecteur Tineke Schilebeeckx – de Mega Mindy van dienst, en Andy Peelman – inspecteur Koen Baetens in de reeks en in het dagelijkse leven aan de slag bij de Brusselse hondenbrigade – haar sidekick Mega Toby. Samen maken ze deel uit van het interventieteam, dat al sinds het eerste seizoen ten strijde trekt tegen allerhande misdrijven en onrecht. Zes seizoenen later bestaat het politiekorps uit tien agenten (rechercheurs, inspecteurs, wijkagenten en wegpolitie) die onder de leiding van commissaris Roger Berckmans (gespeeld door Willy Herremans) de openbare orde proberen te handhaven.

Tineke en Koen zijn veruit het populairste duo van de reeks, getuige Facebookgroepen als ‘Koen en Tineke zijn zo schattig samen’. Koen is de lolbroek: wijn waarmee gesjoemeld werd, noemt hij ‘Chateau Migraine’ en collega Obi Basu wordt door hem consequent aangesproken als ‘Obi-Wan Kenobi’. Hij heeft ook zin voor dramatiek – wanneer een meisje met windpokken alleen wordt aangetroffen in een manege, hangt hij tijdens de rit naar het politiekantoor uit het raam van de wagen uit vrees voor besmetting – en een lage alcoholtolerantie. Als hij zonder het te beseffen enkele zakjes wodka bears – gummibeertjes geïnjecteerd met wodka – eet, wordt hij onwel. Waarop de bedachtzame Tineke voor de zoveelste keer met de ogen draait. Chemie! Enkel de hondspopulaire Mechelse herder Barry, ook in het echte leven Peelmans politiehond, is misschien nog geliefder bij het publiek: aan de reu zijn tal van Facebookgroepen gewijd, waar mensen zich hardop afvroegen of Barry ook op de première van de film ‘De buurtpolitie: De grote geldroof’ aanwezig zou zijn.

Die film, losjes gebaseerd op de waargebeurde diefstal van een geldkluis door een Oost-Europese bende in Zedelgem, loopt sinds 26 oktober in de zalen, en moest vorig jaar in bezoekersaantallen enkel ‘De premier’ laten voorgaan. Erik Van Looy wist 400.000 Vlamingen naar de cinema te lokken, terwijl 150.000 bezoekers de agenten van ‘De buurtpolitie’ weleens op het grote scherm aan het werk wilden zien. Ter vergelijking: Felix van Groeningens ‘Belgica’ kon zo’n 90.500 bezoekers bekoren, Nic Balthazar was met 31.000 verkochte tickets voor ‘Everybody Happy’ wellicht niet zo happy, en met slechts 5.000 bezoekers voor ‘Crimi Clowns 2.0: Uitschot’ mag Luk Wyns van een flop spreken. Bijzonder is dat ‘De premier’ en ‘De grote geldroof’ op exact dezelfde dag in première gingen: de twee succesvolste films van 2016 blijken perfect naast elkaar te kunnen staan.