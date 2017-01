'De meeste mensen hebben het liefst dat hun medemens aan de andere kant van de tafel een kopie van henzelf is'

Rachid Lamrabat «Ik ben in Marokko geboren en was 3 toen ik in Sint-Niklaas terechtkwam. Mijn vader is een arbeidsmigrant: hij werkte eerst als bouwvakker en hielp spoorwegen aanleggen. Tien jaar geleden ging hij als textielarbeider met pensioen. Ik voel me nog zeer nauw verbonden met de Marokkaanse cultuur, met de waarden en normen van onze gemeenschap. Tegelijk ben ik perfect geïntegreerd: ik ging naar een katholieke school, bij ons om de hoek. Zo groeide ik op in twee werelden.»

HUMO Bij veel jongeren met dezelfde achtergrond zorgt dat voor verwarring en vervreemding.

Lamrabat «Bij mij niet. Ik wilde beide werelden omarmen. Al heb ik ook wel even een identiteitscrisis gehad: ik vroeg me af voor welke wereld ik moest kiezen. Tot ik besefte: ik moet niet kiezen, maar voluit voor the best of both worlds gaan.»

HUMO Voelde je vanuit zowel de allochtone als de autochtone gemeenschap geen druk om tóch een keuze te maken?

Lamrabat «Zeker. De meeste mensen hebben het liefst dat hun medemens aan de andere kant van de tafel een kopie van henzelf is. Maar ik ben ondertussen op een leeftijd gekomen dat ik niet meer tussen twee stoelen wil vallen. Ik ben een rasechte Vlaming, ken de politiek van dit land door en door, weet wat er van mij als burger verwacht wordt. Maar ik heb ook mijn Marokkaanse roots. Ik merk dat veel generatiegenoten er hetzelfde over denken. De essentie van etnomarketing is: zoeken naar onze gemeenschappelijke waarden en die voor het voetlicht brengen.»