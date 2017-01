Roland Liboton, keizer van de cross: 'Ik mocht geen wind laten, of iedereen wist het: zo populair was ik'

'En daar stond ik dan, te dansen tussen mijn vriendinnen, voor heel Vlaanderen. Hoe stom kun je zijn?'

Zijn Rillaar heeft hij al geruime tijd ingeruild voor Lier, zijn grote liefde Annemie achterna. Over anderhalve maand wordt Liboton 60, maar dat is hem niet aan te zien, op een pak overtollige kilo’s na. ‘Ik ben lang aan cola verslaafd geweest’, vertelt hij. ‘En zeggen dat ik vroeger zo rank en slank was. Echt, ik was de schoonste atleet van allemaal’. Dit is Liboton ten voeten uit, een warme man met een gulle lach. Vanuit een brasserie met uitzicht op de Grote Markt, ontleedt hij het talent van de twee grote smaakmakers van het afgelopen veldritseizoen.

HUMO Met wie kun je je het meest identificeren?

Roland Liboton «Ik was een combinatie van de twee. Mathieu kan een finale rijden zoals ik dat kon, en hij heeft het doorzicht om het af te maken. Maar hij is technisch superieur, zelfs beter dan Erik De Vlaeminck. Ik heb hem in Loenhout over een beek van 2 meter zien zweven – nooit gezien, zoiets durfde ik niet. Wout is een boenker: hij vertrekt met 100 kilometer per uur en blijft rijden. Ook daarin herken ik me.»

HUMO Hij is ook even snel op zijn tenen getrapt als jij.

Liboton «Als topper ben je nijdig. Je reageert zo omdat je vindt: ‘Ik ben de koning, niemand kan mij kloppen.’ De dagen voor de koers de kranten lezen: dat was de beste manier om me te motiveren. Als ze schreven dat één van mijn concurrenten me zou kloppen, sloeg ik lijkbleek uit. Ik begon te koken van woede en kon niet snel genoeg aan de start staan. Daar draaide ik de gas helemaal open, en aan de meet was ik zelfs met twee minuten voorsprong niet tevreden. Ik wilde het mijn tegenstanders eens goed laten voelen: ‘Weten jullie wel waar jullie mee bezig zijn, zeveraars!’ (lacht)»

HUMO Je had wel een akkefietje met Van Aert. ‘Hij moet niet denken dat hij superman is’, had je gezegd.

Liboton «Ik vond dat hij deze zomer te veel op de weg had gereden. Maar we hebben het snel bijgelegd, en veel gelachen. Toffe gast, Wout. Ach, af en toe moet je die mannen eens een prikske geven. Maar niet te veel of te lang, anders krijg je echt ruzie.»

HUMO Horen die vetes bij het veldrijden?

Liboton «Dat zijn geen vetes, dat is de boel eens opstoken. Dan schrijven ze weer over onze sport. De wereld van het veldrijden is heel klein: het valt soms stil, en we moeten iedereen wakker zien te houden. Het is nooit de bedoeling iemand te kwetsen.»