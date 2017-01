'Als 150 miljoen Amerikanen een militair regime willen, dan zitten we met een groot probleem'

Roberto Stefan Foa «De geschiedenis kan ons te allen tijde verrassen. In de tweede helft van de vorige eeuw bouwden veel academici hun carrière op de studie van de Sovjet-Unie. Al die sovjetologen waren er rotsvast van overtuigd dat de toenmalige USSR te groot en te sterk was om te vallen, zelfs toen het in 1989 duidelijk werd dat het er toch zat aan te komen. Vandaag beheerst hetzelfde geloof ons denken over de westerse, liberale democratieën. Die overtuiging wilden wij in ons onderzoek tegen het licht houden.»

HUMO Hoe meet men de sterkte van een democratie?

Foa «Wij hebben in de eerste plaats de sterkte van het gelóóf in de democratie gemeten. We vroegen aan mensen of ze vertrouwen hebben in democratie, wat democratie voor hen betekent en of ze liberale normen zoals de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid respecteren. We peilden ook naar hun bereidheid om ondemocratische principes te omarmen, en wilden weten of ze de voorkeur geven aan een systeem met parlementaire verkiezingen of aan een sterke leider.»

HUMO Eén van de opmerkelijkste resultaten uit uw onderzoek is de brede steun voor een militair bewind. In de Verenigde Staten was 17 procent voorstander, in Polen maar liefst 22 procent.

Foa «Dat was een enorme verrassing. World Values Survey (een grootschalige enquête naar waarden en normen van burgers over de hele wereld, red.) stelt die vraag elke vijf jaar. In 1995 was nog maar één op de zestien Amerikanen voorstander van een militair regime, bij de laatste telling was dat één op de zes. Alles doet vermoeden dat het percentage in de volgende enquête nog hoger zal zijn.»

HUMO Waar komt dat groeiende verlangen naar een militaire leider vandaan?

Foa «Eén van de redenen is dat onze samenleving bijzonder snel evolueert. Steeds meer mensen zoeken naar hun plaats in de wereld. Als er één structuur is die duidelijkheid en discipline belooft, dan is het wel het leger. Die resultaten betekenen niet dat voorstanders grondig hebben nagedacht over hoe het Pentagon het land dan wel zou besturen. Ze stemmen voor de persoon die belooft het systeem door elkaar te schudden.»