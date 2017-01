Faisal Chatar: dj, producer, StuBru-presentator en sidekick in 'De ideale wereld'

'Plopsaland vond mij niet geschikt als attractiebediende: toen had ik mijn dieptepunt wel bereikt'

HUMO Weet je wat ze bij ‘De ideale wereld’ precies van jou verwachten?

Faisal Chatar «Zoals Otto-Jan het uitlegt: ik ben er de man met de vinger aan de pols, de man die weet wat er bij de jeugd leeft. Ik moet de coole invalshoek van ‘De ideale wereld’ belichamen, maar dat is natuurlijk ook maar een rol. Weet ik veel wat cool is en wat niet.

»Televisie is helemaal anders dan al wat ik tot nog toe heb gedaan. Als je op de radio iets verneukt: tant pis, het passeert. Als er op tv iets fout gaat, komt dat jaren later terug op YouTube en Facebook. Ik ben vooral bang dat de kijker achteraf iets zou zeggen als: ‘Amai, die Faisal knippert vaak met zijn ogen’ of zo. Dan ga ik een hele week op mijn oogleden lopen letten en me afvragen hoe vaak een mens gemiddeld knippert.

»Ik weet ’s ochtends niet wat ik ’s avonds in de uitzending ga doen: het is allemaal erg last minute. Gelukkig leef ik zelf redelijk last minute.»

HUMO Het scheelde geen haar of je was nu leerkracht Nederlands.

Chatar «Mijn ouders drongen er op mijn 18de hard op aan dat ik verder zou studeren, terwijl ik geen idee had wat ik wilde doen: leerkracht dan maar.