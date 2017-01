Wonen.tv

Op VIER heb ik me al weleens een poosje bij ‘Een baksteen in de maag’ en ‘Ons eerste huis’ neergelegd. Bij die programma’s overviel me meestal een gevoel van volslagen arbeidsongeschiktheid. Ik val eerlijk gezegd maar al te graag buiten de doelgroep van de bouw- en verbouwsector, en heb dan ook niets aan televisieprogramma’s over sympathieke doe-het-zelvers die in hun vrije tijd mortel bereiden en niet uitgepraat raken over slijpschijven en de voor- en nadelen van gyproc. Ik ben me er terdege van bewust dat bouwen of verbouwen in het Tochtgat aan de Noordzee tot de volwassenwording behoort, maar het geval wil dat ik die hele volwassenheid schromelijk overschat vind.

Het is nogal vaak een houding waarmee men z’n volslagen gebrek aan verbeelding probeert goed te maken. Het waren dan ook reddeloos volwassen, al deels tot stof weergekeerde leraren die me er in de middelbare school op wezen dat ik ‘te veel fantasie’ had. De negatieve bijklank van de typering ‘infantiel’, die zulke lesgrutters in de mond bestorven lag, is me altijd ontgaan. Ik maak me sterk dat Marcel Vanthilt, een kekke brildrager uit Leopoldsburg, precies begrijpt wat ik bedoel. De erg inzetbare Marcel, die net zolang jong is gebleven tot hij er tijdloos van werd, roert zich thans in ‘Wonen.tv’, een bijdrage van Eén aan de bouw- en verbouwgekte.