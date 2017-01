'Elke avond vroegen we vanop het podium bij wie we mochten slapen'

‘She’s my be-bop-a-lula’, galmt het nu al weken door de ether, en voor één keer is het geen flard uit een sixtiessong. De zin komt uit ‘High For You Lover’ van het Belgische Jacle Bow, een nummer dat klinkt alsof het werd geschreven in een tentje op de wei van Woodstock, ergens in de loop van de derde dag. Ook op de rest van hun debuutplaat ‘What’s All the Mumble About’ haalt het viertal de mosterd bij The Beatles, The Stones en Faces, wat een stevige portie onvervalste rock-’n-roll oplevert. Anderhalf jaar geleden ging de groep al op eigen kosten op tournee door de Verenigde Staten, nu moet ook het oude continent overstag. Eerste halte: het Nederlandse showcasefestival Eurosonic in Groningen, waar de vier hun plaat voorstelden aan de internationale pers en een roedel muziekprofessionals op zoek naar nieuw bloed. Jacle Bow laat zich daardoor niet zenuwachtig maken: naast het podium is van stress geen sprake.

Jonas Bastijns (gitaar en zang) «We hebben er vooral zin in. We hebben al drie weken niet gespeeld, voor ons doen is dat héél lang. Dat we hier meteen voor de Europese pers mogen spelen is geweldig, want we willen niet alleen op Vlaanderen mikken. Triggerfinger heeft zijn doorbraak tenslotte ook aan ‘De wereld draait door’ te danken.»