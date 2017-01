Elbow-frontman Guy Garvey vindt het geluk: 'Beter dan dit wordt het niet'

'Dit is onze eerste plaat waarop je kunt dansen'

Garvey (42) is geen man die zijn woorden wikt en weegt. ‘Ik kan er niets aan doen. Mijn hart ligt op mijn tong. Ik zou het vreselijk vinden als iemand na een gesprek wegloopt en denkt: die man heeft werkelijk niets te melden.’ Gelukkig heeft hij wél heel wat te vertellen, over ‘Little Fictions’, de zevende plaat van Elbow die begin februari verschijnt, en over de turbulente periode in zijn leven die aan de opnames ervan voorafging.

HUMO Toen ik je in 2014 voor het laatst sprak, zat je in zak en as. Elbow had net ‘The Take Off and Landing of Everything’ uitgebracht maar het leven lachte je niet toe.

Guy Garvey «Tijdens het maken van die plaat liep mijn relatie met Emma (de schrijfster Emma Jane Unsworth, red.) op de klippen en als reactie greep ik naar de fles. In mijn leven heb ik me vaak miserabel gevoeld, maar die periode was gitzwart. Ik was net 40 geworden, de andere bandleden stichtten allemaal een gezin en ik zat alleen in New York. Daar moest ik zijn omdat ik de muziek had geschreven voor een musicalversie van ‘King Kong’. Voor ik het wist, woonde ik er ook. In Brooklyn, waar ik vaak met Emma verbleef. Niet de beste plaats om mijn gebroken hart te genezen dus.»

HUMO Die vlucht paste ook wel bij jou. De eenzame tekstdichter, een vreemdeling in het grote Brooklyn.

Garvey «Ik koester dat imago van buitenbeentje ook wel: Guy Garvey, de loner. Een beetje zoals acteur David Niven dat deed. Die was buiten Engeland méér Brit dan thuis in Londen.»