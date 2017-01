'Een stem als een scheepsklok, met een vibrato die harder trilde dan menig seksspeeltje'

De zomer van 1967: het begin van het tijdperk van Aquarius. Alles zou veranderen, alle mensen zouden broeders worden en iedereen zou een basisinkomen krijgen. Dácht men. Men dacht zoveel in die dagen. Maar het weer wilde niet mee bij ons.

Op 25 juni 1967 braken in Vlaanderen hevige onweders uit, op sommige plaatsen vergezeld van zeer grote hagelstenen. Een tornado verwoestte het dorp Oostmalle, in de provincie Antwerpen: kerktoren weg, 117 woningen compleet vernietigd. De storm was één van de meest verwoestende die ons land de voorbije eeuw heeft gekend. Vele stamgasten van café De Muze in Antwerpen dachten dat Paul Vanden Boeynants, de oerconservatieve en worstendraaiende eerste minister, er voor iets tussen zat, om de revolutie in de kiem te smoren.