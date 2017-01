Grunberg en -dal: 'Racistische traditie'

Een onredelijk verwijt, het establishment van de Republikeinse Partij heeft de weg geplaveid voor Trump. Obama heeft de status quo niet gewijzigd, maar wie naar hem luisterde in 2008 weet dat hij dat niet beloofd heeft. We zullen de komende jaren vaak naar Obama verlangen. Stiekem hoop ik dat hij nog eens burgemeester van New York wil worden. Een vriend van me in die stad merkte op dat de haat die hij opriep ook racistisch was. Zeker, de racistische traditie in Amerika is helaas nog springlevend. Trump zal Amerika niet weer groot maken, maar verzwakken. Maar het land heeft senator McCarthy overleefd, het zal ook Trump overleven. De schrijver kan het verval niet tegenhouden, hij kan het hooguit beschrijven. En erop wijzen dat bloei niet zonder verval kan; ook het licht heeft duisternis nodig. (Arnon Grunberg)

