Naema Tahir: 'Oude moeders, jonge moeders'

Jackson was in het nieuws omdat ze als 50-jarige voor het eerst moeder is geworden.

Daar bestond enige opwinding over. De één vindt het onverantwoord dat ze op die leeftijd nog een kind krijgt: ze zal in de zestig zijn als haar zoon de puberteit bereikt en zeventig als hij jongvolwassen wordt. Anderen zien in Jacksons late moederschap juist een voorbeeld: ze bewijst dat het kán. Waarom zou je je zorgen maken over je afnemende vruchtbaarheid? Je kunt je eicelletjes immers ook voor járen laten invriezen.

Steeds vaker gebeurt dat. Bekend is dat Cherie Blair op haar 45ste nog een kind kreeg, net als Monica Bellucci. Halle Berry was 47 toen ze verrast werd door een zwangerschap. En de vrouw van John Travolta was maar liefst 48. De statistieken laten zien dat ook de ‘gewone’ vrouw steeds vaker opteert voor een later moederschap. Dat heet emancipatie.