Eeuwig spits Jan Mulder: 'Foot & Art'

‘Bij Wesley Sneijder hangt een foto van Daniel Craig in de rol van James Bond aan de muur. De afmetingen zijn ruw geschat drie bij vier meter en ‘hangt aan de muur’ is niet waar. James Bond schittert in smoking achter een donkere plaat van perspex en ís de muur. Onderaan lijkt hij een bewerking te hebben ondergaan waaruit vlammen in een open haard tevoorschijn komen. Bij de salontafel staat een paard van wit gips. Iets verderop in de onmetelijkheid van het onderkomen: een foto van Robert Redford. Dankzij de serie ‘Made in the Eredivisie’ van de Nederlandse tv-presentator Kees Jansma mogen we in het appartement van Daley Blind een ingelijste collage van kiekjes bewonderen, met vader Danny prominent in het midden. Ontroerend. Het interieur van Ronald Koeman is integraal door de duurste designer van Liverpool geleverd. De witte banken, de metershoge witte bloempotten met een exotische groene plant, de reeksen netjes scheef gerangschikte zachte kussens tegen de rugleuning van de banken, de onvermijdelijke zwart-witfoto’s aan de muren. De topvoetballer denkt dat kunst een panorama van de baai bij San Sebastian is.

Ik liep al een tijdje rond met het idee dat hier een enorm gat in de markt wenkt. Misschien zou ik, naast welgemeend zendelingenwerk, met mijn bureau Art & Foot for Pogba & Izquierdo een graantje kunnen meepikken van het grote geld dat in het topvoetbal rondgaat, we hebben lang genoeg geschreven. Mijn aandeel in het interieur van Robben zal niet bestaan uit een echte Andy Warhol of een peperduur ding van een moderne Chinese meester, wij zullen Arjen normale kunstwerken tonen en hem aan de hand van ondervonden vergissingen en voldoeningen zo goed mogelijk van advies dienen.