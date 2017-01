Koppensneller Herman Brusselmans: 'Saskia de Coster'

‘Dit is een vraag die gesteld wordt door Saskia de Coster in één van haar helaas weinig gelezen columns. Dat is de pest voor vele columnisten: hun teksten worden door bijna geen kat gedegusteerd. Meestal is het zo dat de doorsneeburger thuiskomt van een lange werkdag, z’n pijpje stopt, in de zetel bij de open haard gaat zitten, en de krant ter hand neemt, terwijl zijn vrouw in de keuken beulingen met appelmoes staat te bereiden, en de kinderen buiten joelend een sneeuwpop aan het maken zijn.

Nou, deze vermoeide man slaat in die krant natuurlijk allerlei artikelen over, over de brexit, over Trump en Poetin, over de sociale zekerheid, over minister Van Overtveldt, over de vluchtelingencrisis, over het moslimterrorisme, over de nieuwe wet betreffende de aftrek van sociale lasten, over kernenergie, en over een tekort aan bosbebouwing in de Hoorn van Afrika. Deze afgepeigerde kerel wil lezen over de transfers in het voetbal, over de moord op een pooier in dancing The Villa, over Nathalie Meskens die bij het trimmen van haar poes een liesbreuk heeft opgelopen, over Maggie De Block die gaat meelopen in de marathon van Antwerpen, over hoe pijproken minder schadelijk is dan aanvankelijk gedacht, over een mogelijke relatie tussen Matteo Simoni en een ex-vriendin van Kevin Janssens die enorm dikke tieten heeft, en over de nieuwe Suzuki Baleno, die zichzelf kan parkeren in de Speldenstraat in Gent.