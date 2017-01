Popartiesten worden geacht zich uitdrukkelijk te profileren als vredesduiven. Een militaristisch profiel kan wel eens ‘ongunstig worden uitgelegd’ (© Reve), tenzij het past in een hartstochtelijk discours van vrijheidsstrijd, zoals de explosieve Marxmetal van Rage Against The Machine dat fantastisch doet. Iedereen die weleens, zoals ik, op en neer sprong op ‘FUCK-YOU-I-WON’T-DO-WHAT-YOU-TELL-ME!’ kan ervan meespreken: een meer opwindende bende bewustmakers hebben we de laatste jaren niet in de hitlijsten gehad. Met overal niets dan positieve vibes tot gevolg, van jeugdhuizen tot headbangende veertigers achter het stuur in de ochtendspits. Wie maalt er dan nog over bepaalde politieke tegenstrijdigheden?

Allemaal kwesties en sensibiliteiten die de Sloveense popsoldaten van Laibach allang achter zich lieten. Na wat sinistere beginjaren besloot de groep opeens voluit te gaan voor een bombastisch sarcasme, als een moreel doodseskader dat chargeert tegen de militant humorlozen. Het album ‘NATO’ uit 1994 is daardoor wat mij betreft een hoogtepunt in hun oeuvre. Alleen al die pseudonationalistische versies van Europes ‘The Final Countdown’, Status Quo’s ‘In the Army Now’ en vooral Zager And Evans’ ‘In the Year 2525’. Horen is nog steeds niet echt geloven. Laibach was trouwens de eerste popgroep ooit die ging optreden in Noord-Korea, met op de setlist onder meer ‘Edelweiss’, ‘Do-Re-Mi’ en ‘The Hills Are Alive’ uit ‘The Sound of Music’. Rammstein moet verdammt jaloers geweest zijn.

