Schrijver Dimitri Verhulst wordt tv-maker: 'Gedaan met die boekskes, ik ga filmkes maken'

'Ik heb het gevoel dat ik te veel van mezelf prijsgeef'

Dimitri Verhulst had, in zijn hang naar een iconische look, ook kunnen kiezen voor het kapsel van Mr. Bean, de pijp van Sartre of de pet van Bertolt Brecht. In ieder geval: behalve als schrijver, crooner, amateurwielrenner en varkensambassadeur zal Verhulst nu ook herinnerd worden als maker van bijzondere televisie.

HUMO Dat je het gezicht van een tv-reeks wordt, is niet evident: je hebt zelf geen televisie in huis, gok ik.

Dimitri Verhulst «Klopt, maar een televisie in huis is ook verleden tijd, hè? Elke koers van belang kan ik live op de computer volgen. Ik vind het prettig géén tv te hebben, want ik heb het altijd een lelijk ding gevonden, en ik heb het ook lastig met de dictatuur die tv oplegt, zelfs architecturaal. Stap je een huis binnen, dan volstaat het naar de schikking van de meubels te kijken om meteen te weten waar de tv staat: mensen bouwen hun hele living rond dat toestel.»

HUMO ‘Er is geen mooiere tv dan het haardvuur,’ schreef je ooit. Maar laten we om te beginnen toch maar naar andere brokken excellente televisie zoeken: dan heb je meteen de ruggengraat voor de ‘Zomergasten’ die je toch ooit zult moeten samenstellen.

Verhulst «De dag dat de VPRO het me vraagt, zeg ik nee. Ik ga mezelf niet uitleggen aan de hand van beelden. Ik heb mezelf al te veel uitgelegd, vind ik, dat raak je wel beu. En dan drie uur lang… Van de zomer heb ik ‘Zomergasten’ voor het eerst bekeken. Eén of andere wetenschapster vertelde dat de mens die duizend jaar zal worden misschien al geboren is. Na anderhalf uur had ik het wel gehad, ik moest me erdoor sleuren. Nee, ‘Zomergasten’ is gewoon geen goed programma voor mij, ik kijk te weinig televisie.»