'Ik heb nooit een ander lief gehad dan Gwendolyn, maar ik heb niet het gevoel dat ik iets gemist heb'

Jimmy Geurts «De vraag of hij de verwijzing naar de beruchte scène uit ‘American Pie’ doorhad (een wanhopige tiener berijdt daarin daadwerkelijk een warme appeltaart, red.) hoorde die leerkracht zelfs niet. Hij bleef de regels van de Nederlandse spelling maar herhalen. Hij stopte pas toen ik hem een cappuccino gaf.»

Dat die koffie hem de mond snoerde, begrijp ik. Zelden heb ik iemand met zoveel toewijding een cappuccino zien bereiden en geloof het of niet: dat proef je. Pauze zou eigenlijk al dicht moeten zijn toen we arriveerden, maar Geurts blijft zijn klanten aandacht geven.

Geurts «Ik heb tijd genoeg nu Gwendolyn aan haar Ronde door Vlaanderen is begonnen (lacht).»

HUMO Ze stapte uit het Vlaams Parlement om met Vlamingen te gaan praten over de vragen waar ze mee zitten. Maakt ze zich zorgen over de komende verkiezingen?

Geurts «Dat moet je met haar bespreken.»

HUMO Vindt u die Ronde een goed plan?

Geurts «Als zij zegt dat het haar taak is als voorzitter, dan is dat een goed plan. Ik vind: elke beslissing is een goeie beslissing. Je kunt achteraf nog altijd dingen bijsturen. Maar niks beslissen is stilstand, en stilstand is achteruitgang.»

HUMO Is het vanuit die ingesteldheid dat u ineens ontslag nam bij de kmo waar u een kaderfunctie bekleedde en vervolgens een koffiebar begon?

Geurts «Inderdaad. Ik was manager voor logistiek en aankoop. Een toffe job, maar voor mij was het op. Het systeem in België is ook zo dat je bijna niet meer weg kán als je ergens lang werkt. Na 25 jaar dienst moet een bedrijf je vier jaar loon uitbetalen bij ontslag: als je dat weet, wordt het moeilijk om nog zelf weg te gaan. Dan zit je in een catch 22. Ik dacht dus: ik ga weg voor het te laat is. Ik wilde absoluut nog eens iets anders proberen. Ik nam ontslag zonder te weten wat ik daarna zou gaan doen.»

HUMO Met welke droom bent u indertijd economie beginnen te studeren?

Geurts «Zonder droom. Als mijn ouders me hadden laten doen, was ik een kunstopleiding gaan doen, of iets in de richting van reclame. Maar ik kon universiteit aan en mijn ouders vonden dat ik dat moest proberen. Ik ben de eerste in mijn familie die naar de universiteit is gegaan. Mijn moeder mocht niet studeren; mijn vader was technisch tekenaar, maar heeft ook bij een bank gewerkt en een restaurant uitgebaat. Hij is een beetje een avonturier en heeft van alles gedaan.»

HUMO Dat hebt u dus van hem, het avontuur opzoeken?

Geurts «O, maar hij durft veel meer dan ik. Hij is nu 68 en nog steeds niet klaar met dingen uitproberen. Gwendolyn is daar trouwens ook veel sterker in dan ik. Zij kan ineens het roer omgooien en moet iedere dag creatief zijn: een campagne bedenken, een interview geven, een strategie op poten zetten.»