Humo stapte op bus en boot in het gezelschap van tientallen Truiense fans, en nam een slapeloze nacht later plaats in de nieuwe tribune op Anfield, het mythische stadion van Liverpool, naast Mignolets vrouw Jasmien en schoonvader Geert. Het is halftwee, en Liverpool ontvangt hekkensluiter Swansea. Wat a piece of cake lijkt, draait voor The Reds uit op een ijskoude douche. Mignolet ziet in 90 minuten vier ballen zijn kant opkomen, waarvan er drie binnengaan. Liverpool verliest met 2-3 en mag zijn titeldroom – mocht het die nog koesteren, met tien punten achterstand op het schier ongenaakbare Chelsea – stilaan opbergen. Twee uur later verschijnt Mignolet – machteloos bij alle drie de doelpunten – op het afgesproken tijdstip in het hotel voor een interview. Daarna gaat hij met de uit Sint-Truiden meegereisde supporters voor het diner aan tafel én hij maakt middels de onschuldige hand van Jasmien drie fans gelukkig met een door hemzelf van mooie prijzen – waaronder zijn wedstrijdshirt van die middag – voorziene tombola.

HUMO Hoeveel voetballers met jouw status doen jou dat na?

Simon Mignolet «Ik ben groot geworden in de sfeer van een dorp. In een grote familie bovendien, waar iedereen elkaar kent. Mijn dankbaarheid voor mijn supporters is nog altijd even groot als toen ik voor STVV voetbalde – het zijn trouwens nog altijd dezelfde mensen die mij volgen. Ik besef heel goed, zeker ook door de koffiebar die ik onlangs in Sint-Truiden heb geopend, hoeveel mensen er met mij meeleven. Als er dan een buslading naar een wedstrijd van mij komt kijken, is het niet meer dan normaal dat ik hen iets teruggeef. Het voelt helemaal niet als een verplichting: ik doe dat gráág. Jij hebt toch ook twaalf uur in de bus gezeten voor dit interview?»

HUMO Een jaar geleden spraken we elkaar al eens toen een delegatie Truiense handelaars en politici hier hun EK-evenement kwamen voorstellen, met jou als peter. Ook toen maakte je een halve dag vrij. We bezochten het als museumpje ingerichte huis waar John Lennon in 1958 zijn eerste single met The Quarrymen heeft opgenomen.

Mignolet «Ik weet ongeveer wat zich waar bevindt, maar ik zal nooit het gevoel hebben alles van The Beatles te hebben opgezogen als ik hier ooit wegga. Het is trouwens vrij lang geleden dat ik nog in de stad ben geweest. De eerste twee jaar woonden we dicht bij het centrum, nu ergens tussen Liverpool en Manchester. Alleen als er familie op bezoek is, gaan we nog eens in de stad op restaurant. Laatst sprak ik er nog over met Jasmien: we wonen hier nu zeven jaar en eigenlijk hebben we van Engeland bitter weinig gezien. Als voetballer wórd je geleefd. Mijn carrière heeft me in Australië, Indonesië, China, Japan en Brazilië gebracht. ‘Chic!’ zegt iedereen, maar veel meer dan een hotelkamer en een voetbalveld heb ik daar nooit gezien. Ik ben in Rio de Janeiro geweest, ja, en ik heb het Christusbeeld gezien. Vanuit de bus.»