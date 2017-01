De 7 hoofdzonden volgens filosoof Jean Paul Van Bendegem: 'Ik heb het ooit met 2 vrouwen tegelijk gedaan'

'Trump vertegenwoordigt alles wat je als mens niet mag zijn of doen: dom en brutaal, geen empathie, deelt de wereld simplistisch op in goed en kwaad'

Hoogmoed

Jean Paul Van Bendegem «Ik ben al heel lang atheïst en vrijmetselaar, maar ik ben wel opgegroeid in een zeer gelovig nest: mijn vader was streng protestants en mijn moeder was in haar jeugd devoot katholiek. Zij was een bescheiden, nederige vrouw, maar mijn vader kon behoorlijk hoogmoedig uit de hoek komen: hij was gelovig, maar hij durfde God ook in twijfel te trekken en Hem zelfs te corrigeren. Hoogmoed betekent voor mij: denken dat je het beter weet dan anderen, zelfs beter dan God, terwijl je wel weet dat het niet zo is.

»Ik denk niet dat hoogmoed op mij van toepassing is. Ik weet dat er een aantal onderwerpen zijn, de wiskunde en de logica in de eerste plaats, waarin ik mij heb bekwaamd en waarover ik dus heel goed kan meespreken, maar ik ben me er tegelijkertijd zeer goed van bewust dat ik die kennis niet moet proberen te toetsen aan onderwerpen waarover ik veel minder of helemaal niets weet. Het probleem is dat mensen vaak denken dat je, omdat je in één domein heel bekwaam bent, in álles deskundig bent. Ik weet niet alles, integendeel: ik weet heel weinig.»

HUMO Hebt u een groot ego?

Van Bendegem «Nee, ik heb er geen probleem mee als anderen in het middelpunt van de belangstelling willen staan. Als kind heb ik mij vaak afgesloten van de buitenwereld. Ik was dat typische kind in een hoekske met een boekske en een koekske. Ik herinner me nog goed dat ik op de middelbare school, tijdens het onderzoek van het toenmalige PMS, vaak dezelfde soort vragen moest beantwoorden: ‘Als je op een feestje aankomt, ben je dan iemand die a) meteen met iedereen een gesprek aanknoopt, b) als eerste naar de dansvloer rent, of c) ergens onopvallend aan de kant gaat zitten?’ Mijn antwoord was altijd c, en dat is zo gebleven: ik voel me ongemakkelijk in gezelschappen. Daarom laat ik recepties en feestjes met mensen die ik niet ken graag aan mij voorbijgaan.