Regisseur Barry Jenkins over de film 'Moonlight', genomineerd voor 8 Oscars

'Brussel heeft me veel inspiratie gegeven. Helemaal geen hellhole!'

Jenkins komt van ver: net als Chiron, het onvergetelijke hoofdpersonage uit ‘Moonlight’, is hij afkomstig uit een met drugs overgoten voorstad van Miami. Jenkins koos evenwel niet voor de crack, maar voor de cinema. Of hoe er ook grote talenten kunnen opstaan uit de door dealers en bendes geteisterde no-gozones.

Barry Jenkins «Wat enkele maanden geleden nog onmogelijk scheen, is nu bewaarheid geworden: ‘Moonlight’ is een kanshebber voor de Oscars! Toen ik eraan begon, had ik nochtans totaal geen verwachtingen. We hebben de film in 25 dagen opgenomen, met een belachelijk laag budget, in de straten van Miami. ’t Is dan ook behoorlijk overrompelend, al die erkenning. Ik ben vooral blij met de nominaties voor mijn acteurs en voor mijn componist, Nicholas Britell. Hun werk is van doorslaggevend belang geweest voor de aparte toon en sfeer van de film, en ik ben blij dat ze daar nu ook echt erkenning voor krijgen. Ik kijk ernaar uit om samen met hen een feestje te bouwen: wees er maar zeker van dat de champagne rijkelijk zal vloeien (lacht).»

HUMO Ik wist weinig of niets over ‘Moonlight’ toen ik hem enkele maanden geleden voor het eerst zag. Of liever: ik verwachtte me aan een ‘gangsta in da hood’-film vol uzi’s, bitches en blingbling, maar ik zag een intiem, bijna dromerig portret van een introverte jongen.

Jenkins «Lees de synopsis van ‘Moonlight’ – ‘Een jongen groeit op in een ruwe buurt van Miami’ – en je denkt inderdaad dat je een harde misdaadfilm te zien zult krijgen. Maar ik had al van in het prille begin een tedere en intimistische film voor ogen. Chiron is per slot van rekening geen harde gangster, maar een stille jongen die boordevol onverwerkte emoties zit – hij zit als het ware opgesloten in zichzelf. Vandaar die rustige, ietwat contemplatieve toon. Overigens: in mijn buurt schieten de gangsters niet met uzi’s, maar met kalasjnikovs (lacht).»

HUMO Hoe was het om met een filmploeg naar uw oude buurt terug te keren?

Jenkins «In het begin keken de buurtbewoners raar op toen we daar met onze opnameapparatuur opdaagden, maar het mooie was dat ze na een tijdje allemaal een handje wilden helpen. De eerste professionele acteur die in ‘Moonlight’ opduikt, is Mahershala Ali, die de mensen wel gaan kennen uit ‘House of Cards’. Alle andere figuren in de openingsscènes – de dealer, de klant – zijn echte mensen uit de wijk.»