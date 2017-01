Dossier salafisme in België: de wondere wereld van de radicale islam

'Het succes van het salafisme heeft vooral te maken met het geld waarover het kan beschikken: miljoenen euro's uit Saoedi-Arabië, Qatar en Koeweit'

Hoe gevaarlijk het salafisme is, werd eind vorig jaar opnieuw duidelijk toen de Tunesische terrorist Anis Amri, die in december toesloeg in Berlijn, werd begeleid door kopstukken van de radicale islam in Duitsland. Amri liet zich sturen door niet-erkende salafistische moskeeën in Berlijn en door het kopstuk van het salafisme in Duitsland: Abu Walaa. Dat is een schuilnaam van Ahmad Abdulaziz Abdullah, een uit Irak afkomstige haatprediker die zijn gezicht nooit laat zien in zijn propagandavideo’s. Walaa en zijn handlangers stoomden Amri klaar voor de gewapende strijd in Syrië en voor de islamterreur in Europa. Abu Walaa wordt door de Duitse autoriteiten beschouwd als de belangrijkste medestander van de Islamitische Staat (IS) bij onze oosterburen. Ook in België werden en worden jihadisten en Syriëgangers al jarenlang geronseld en geïndoctrineerd door salafistische haatpredikers – volgens de krant Die Welt am Sonntag zou Anis Amri trouwens meerdere keren naar ons land afgereisd zijn.

OCAD-directeur Paul Van Tigchelt wil zijn grote bezorgdheid over het salafisme niet nader toelichten.

Paul Van Tigchelt «Het is een heel gevoelig onderwerp, waarover met de grootste omzichtigheid gecommuniceerd moet worden. We moeten polarisering en stigmatisering vermijden, want dat zou een verkeerd beeld van de zaken geven en contraproductief zijn voor wat we beogen: een inclusieve samenleving. Het is dus beter voor het OCAD om in stilte voort te werken aan dit probleem.»